Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun evliliğinde kriz

Geçen haziran ayında nikâh masasına oturan sunucu Ece Erken ile avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun evliliğinde kriz çıktı. Eşini takipten çıkaran Erken, nikâh fotoğraflarını ve profilindeki “mYazıcıoğlu” yazısını kaldırdı.

Ece Erken’in evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla aşk yaşadığı haberleri uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı.

Bir dargın bir barışık ilişkilerine yeniden şans veren çift, geçen haziran ayında Bodrum’da nikâh masasına oturdu.

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

Ancak çift hakkında ayrılık iddiası ortaya atıldı. Bu dedikoduyu güçlendiren detay da ikilinin Instagram’da birbirlerini takip etmeyi bırakıp, Erken’in eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafları da kaldırmasıydı.

Ünlü sunucu Instagram profilindeki ‘Myazıcıoğlu’ soyadını da sildi.

Bu hamlelerden sonra çift hakkında, “Boşanacaklar mı?” sorusu akıllara geldi.

Haberler karşısında sessiz kalan Ece Erken, oğlu Eymen’i de alıp Antalya’ya tatile gitti.

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