Ece Erken yasak aşkıyla görüntülendi

Ece Erken’in Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İkilinin Macaristan’ın başkenti Budapeşte çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
Sunucu Ece Erken’in, Fikret Orman’ın başkanlık döneminde Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla birlikte olduğu ortaya çıktı.
Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun, 15 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Benan Hanım bu ilişkiyi öğrenince boşanma davası açtı.
Son güncelleme: 13:14 – 24.02.2020