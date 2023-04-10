Ece Güner’den Ümit Özdağ’a yanıt

CHP milletvekili adayı olan Erdoğan Toprak’ın eski eşi avukat Ece Güner de İYİ Parti’den milletvekili adayı oldu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erdoğan Toprak’ın Ece Güner Toprak’ı CHP’den milletvekili yapmak istediği ancak CHP tüzüğünün buna izin vermediğini, bunun üzerine Akşener’in devreye girdiğini öne sürdü.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener’i de hedef alan Özdağ, “Akşener sık sık ‘Politikacı politikacının dostudur’ der. Ben ise ‘Politikacı politikacının rakibidir. Eğer politikacılar arasında dostluk varsa halka karşı kurulmuş çete söz konusudur‘ derim.

Sevgili İstanbullular İstanbul’da İYİ Parti listelerinden 4. Sırada eş kontenjanından giren dolar milyoneri Ece Güner Toprak’a mı oy vereceksiniz yoksa Zafer Partisi 5. Sıra adayı Erzincan/İliç’te siyanür ile ülkemizi zehirleyen altın madenine karşı mücadele eden gerçekten fakir bir yurtsever olan Sedat Cezayirlioğlu’na mı?” ifadelerini kullandı.

“KADININ DA ADI VAR”

Güner, Özdağ’a yanıt vererek, “Sayın Erdoğan Toprak’la uzun süre önce boşandık. Eski eşim, tam tersine hiçbir zaman siyasete girmemi istemedi. İYİ Parti’den tamamen Sn. Akşener’in teveccühü ile aday yapıldım. Kadının da adı var: Ben kitaplarımla/fikirlerimle var oldum” dedi.

“AKŞENER’İN TEVECCÜHÜ”

İYİ Parti İstanbul milletvekili adayı Ece Güner ayrıca sosyal medyada yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bazı yazılarda sayın Erdoğan Toprak’ın eşi olduğum ifade ediliyor. Bu haberler doğru değil. Sayın Toprak’la geçen yıl boşandık. Özel hayatımla ilgili açıklama yapmayı sevmediğim için bugüne kadar sustum… Doğrusu şu: Bugüne kadar hiçbir siyasi partiye üye olmadım. Sayın Meral Akşener’i referandum döneminden beri tanıyorum; kendisi siyasi bir lider olarak, ben de bağımsız bir hukukçu olarak bu ‘ucube sisteme‘ karşı çok mücadele ettik. Güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda dört kitap yazdım: Kitaplarım millet ittifakının anayasa taslağının ilham kaynaklarından biri oldu. Akşener de çalışmalarımı takdir ettiler. Bir saygı-sevgi bağı oluştu.

Bu seçimler öncesi de sayın Akşener bana teveccüh gösterip adaylık teklif etti. Hem bu ‘ucube sisteme’ karşı mücadelesine büyük saygı duyduğum için, hem de bir kadın hakları savunucusu olarak ülkemizde cesur bir kadın liderin varlığına büyük önem verdiğim için, gurur duyarak kabul ettim. Ayrıca İYİ Parti’nin ilkeleriyle görüşlerim uyumlu: Çağdaş demokrasiye bağlıyım, Atatürk ilkelerine bağlıyım, vatanıma bağlıyım.

İYİ Parti ailesi beni bağrına bastı ve bu yüzden müteşekkirim. İyi Parti’nin ve millet ittifakının bu seçimleri kazanması için ve 100. Yılda Cumhuriyet değerlerimiz ve demokrasimiz için, tüm gücümle mücadele edeceğim. Saygılarımla.”