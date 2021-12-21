Ece Ronay iki buçuk aylık hamile

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay, geçen aylarda klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil’in kendisine attığı mesajları ifşa etmiş ve Erbil’den ‘taciz’ ve ‘hakaret’ sebebiyle şikayetçi olmuştu. Erbil ile tartışmalarıyla gündemde olan Ronay, 2.5 aylık hamile olduğunu duyurdu.

Geçen günlerde konuk olduğu ‘2. Sayfa’ adlı magazin programında nişanlısı Mehmet Bilir’le 22 Ocak 2022’de evleneceğini söyleyen Ece Ronay, 2.5 aylık hamile olduğunu duyurdu.

Ronay, Instagram hesabından yaptığı açıklamada YouTube kanalında bu konuyla ilgili bir video çektiklerini ancak daha kurgu aşamasında olduğunu söyledi.

“HAMİLEYİM”

Ronay, “Müjdem şu ben 2.5 aylık hamileyim. Bundan dört beş ay önce evlilik teklifi almıştım. Evlilik yolunda olan bir ilişkiydi, ‘bebek oldu’ diye evlenmiyoruz. Ben bu çocuğu sessiz sedasız bir şekilde aldırsaydım kimsenin haberi olmazdı. Bunun ne kadar büyük günah olduğunu biliyorum. Ben dini nikah yaptım. Mehmet’in hakkını yiyemem o her zaman yanımda oldu. Bazı basın organlarında ‘Mehmet Bilir, Ece’nin üstüne ev yaptı’ haberleri yapıldı. Benim zaten 1.5 milyon değerinde bir evim ve çok da iyi bir arabam var. Benim kalkıp da kimseyle evlenme durumum söz konusu olamaz. Ben bir yıl içinde bir ev ve bir araba aldım.”

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