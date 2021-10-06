Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulundu

Şovmen Mehmet Ali Erbil’in kendisini taciz ettiği iddiasında bulunan ve cep telefonundaki mesaj kayıtlarının görüntülerini yayınlayan şarkıcı Ece Ronay, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na avukatıyla birlikte gelen Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil hakkında “Sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret” suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

“DÜŞÜNDÜĞÜ ANLAMDA ÇAĞIRMADIM”

Ronay, adliye çıkışında basına açıklama yaptı:

“Ben onu düşündüğü anlamda çağırmadım. Bir gün kahve içeriz, çay içeriz Mehmet Ali Bey diyerek geciktirdim. Onda ne benim evimin konumu vardır, ne adresim vardır. Benimle alakalı olumlu ya da olumsuz herhangi bir görüntü yok ona gönderilmiş. Hiçbir şey yok. Sadece konuşuyor, sürekli beni suçluyor. ‘Ben 65 yaşında bir adam olarak, 22 yaşında kızımdan küçük kadını taciz ettim’ demeyip ‘o da bunu yaptı şunu yaptı’ diyor. Ben bir kadınım. Ne olursam olayım böyle bir muameleyi hak etmiyorum.”

PARA TEKLİFİ

Gazetecilerin, “Para teklifi geldi mi?” sorusuna ise Ronay, “Nişanlıma telefon üzerinden beyefendinin asistanı gizli numaradan arayarak 50 bin lira para teklifinde bulundu” cevabını verdi.

Ronay’ın avukatı da “Atılan mesajları tüm kamuoyu biliyor, savcılığa müracaat yaptık, ses kayıtları ve mesaj içeriklerini dosyaya sunduk. 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdık, tebliğ olmadı. Mağdur edilen bir kadın var, cinsel tacize uğrayan bir kadın var. Top yargıda” diye konuştu. (DHA)



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