Ece Seçkin ‘pembe saça’ dönüşünü kutladı

Şarkıcı Ece Seçkin, saçlarının uçlarını pembeye boyattıktan sonra objektif karşısına geçti ve hem yeni imajını takipçileriyle paylaştı hem de onların yeni yılını kutladı.

Son dönemin başarılı şarkıcılarından Ece Seçkin, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan bir isim. Yoğun sahne temposu dışında kalan vakitlerini dolu dolu değerlendiren ve o anlarını takipçileriyle paylaşmaktan da geri durmayan Seçkin, bu defa yılbaşı ağacı önünde çekilmiş fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Saçlarının uçlarını pembe renge boyatan Seçkin ‘Pembe saça dönüş’ notunu düştüğü kareleriyle 100 bini aşkın beğeni aldı.