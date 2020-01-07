Ecem Özkaya kimdir? Ecem Özkaya kaç yaşında?

Ecem Özkaya, 25 Haziran 1988 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Son olarak Can Kırıkları dizisi ile izleyici karşısına çıkan Ecem Özkaya kimdir merak ediliyor. İşte Ecem Özkaya hakkında her şey…

Can Kırıkları, Hayat Şarkısı, İffet gibi dizilerde izleyicilerin beğenisini kazanan Ecem Özkaya ilk kez 2007 yılında Kartallar Yüksek Uçar dizisiyle ekranlarda yer aldı. İşte Ecem Özkaya hakkındaki tüm detaylar…

ECEM ÖZKAYA KİMDİR?

Ecem Özkaya, 25 Haziran 1988 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyonculuk bölümünde eğitimini alan Özkaya, 2007 yılında Kartallar Yüksek Uçar isimli dizide Seval karakteri ile izleyici karşısına ilk kez çıktı.

Ecem Özkaya’nın rol aldığı dizi ve filmler

Can Kırıkları / Aysel Karadağ / 2018

2016-2017 / Hayat Şarkısı / Melek Çamoğlu Cevher

2012-2015 / Zengin Kız Fakir Oğlan / Biricik Yılmaz Süleymanoğlu

2011-2012 / İffet / Nil

2010 / Cümbür Cemaat Aile / Zeynep

2009 / Elveda Rumeli / Küçük Zarife

2008 / Havalimanı/İyi Uçuşlar / İdil

2007 / Kartallar Yüksek Uçar / Seval

2009 / Sizi Seviyorum / Eda

2014 / Zengin Gelin Fakir Damat / Biricik Yılmaz Kirişci

2015 / Zengin Gelin Fakir Damat 2: Bir Aile Macerası / Biricik Yılmaz Kirişci

2017 / Zengin Gelin Fakir Damat 3: Nurhan / Biricik

2019 / Kim Daha Mutlu