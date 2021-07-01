Ecevit’in ‘Madımak’ şiiri 26 yıl sonra gündem oldu… ‘Eylemleri sözdü, silahları sazdı!’

Türkiye Cumhuriyeti’nin önceki başbakanlarından Bülent Ecevit’in, Sivas’taki Madımak Oteli’nde aydın ve sanatçıların yakılmasının ardından yazdığı ve ”siyasal rant sağlıyor” demesinler diye yıllarca kamuoyundan gizlediği ”Madımak” isimli şiiri 26 yıl sonra gündem oldu.
Ecevit’in ”Elele Büyüttük Sevgiyi” adlı şiiri, CHP’li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir tarafından bestelenmişti. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, ”Elele Büyüttük Sevgiyi” şiirden yaptığı besteyi Ecevit’e dinlettiğini ve Ecevit’in de besteyi o günlerde çok beğendiğini söyledi.
Önceki DSP milletvekillerinden olan CHP’li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, ”Madımak” şiirinden yaptığı besteyi ise Ecevit’e dinletmediğini vurguladı. Demir, Ecevit’in şiirin bestelenmesine o günlerde çekindiğini ifade etti.
İŞTE ECEVİT’İN 26 YIL ÖNCE YAZDIĞI O ŞİİR:
eylemleri sözdü
silahları sazdı
ozan olmaktı kiminin de
ozanlar ilinde günahı
suçları Pir Sultanı anmak
cezaları yanmaktı
toplu mezar oldu onlara
alev alev Madımak
orman gibi yanan
otuz yedi can
can verirken o gün
Pir Sultan uğruna
büzülüverdi devlet
devlet beşiği Sivas’ta
uykunun kovuğuna
korkudan
uyanır elbette bir sabah
ashab-ı kehf uykudan
ölür ölür dirilir yine
yüreklerde Pir Sultan
Bülent Ecevit, 1995