Ecevit’in ‘Madımak’ şiiri 26 yıl sonra gündem oldu… ‘Eylemleri sözdü, silahları sazdı!’

Türkiye Cumhuriyeti’nin önceki başbakanlarından Bülent Ecevit’in, Sivas’taki Madımak Oteli’nde aydın ve sanatçıların yakılmasının ardından yazdığı ve ”siyasal rant sağlıyor” demesinler diye yıllarca kamuoyundan gizlediği ”Madımak” isimli şiiri 26 yıl sonra gündem oldu.

Ecevit’in ”Elele Büyüttük Sevgiyi” adlı şiiri, CHP’li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir tarafından bestelenmişti. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, ”Elele Büyüttük Sevgiyi” şiirden yaptığı besteyi Ecevit’e dinlettiğini ve Ecevit’in de besteyi o günlerde çok beğendiğini söyledi.

Önceki DSP milletvekillerinden olan CHP’li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, ”Madımak” şiirinden yaptığı besteyi ise Ecevit’e dinletmediğini vurguladı. Demir, Ecevit’in şiirin bestelenmesine o günlerde çekindiğini ifade etti.

İŞTE ECEVİT’İN 26 YIL ÖNCE YAZDIĞI O ŞİİR:

eylemleri sözdü

silahları sazdı

ozan olmaktı kiminin de

ozanlar ilinde günahı

suçları Pir Sultanı anmak

cezaları yanmaktı

toplu mezar oldu onlara

alev alev Madımak

orman gibi yanan

otuz yedi can

can verirken o gün

Pir Sultan uğruna

büzülüverdi devlet

devlet beşiği Sivas’ta

uykunun kovuğuna

korkudan

uyanır elbette bir sabah

ashab-ı kehf uykudan

ölür ölür dirilir yine

yüreklerde Pir Sultan

Bülent Ecevit, 1995

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