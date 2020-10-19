ECOWAS'tan, Fildişi Sahili'nde muhalefete “boykotu tekrar düşünün” çağrısı

DAKAR (AA) – Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanı seçimini boykot edeceğini açıklayan muhalefete, bu kararı tekrar düşünme çağrısı yaptı.

ECOWAS dönem başkanlığını üstlenen Gana'dan başkent Abidjan'a gelen heyet, 31 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, seçimde yarışacak eski Cumhurbaşkanı Henri Konan Bedie ve eski Başbakan Affi N'Guessan'ın, mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığına ilişkin boykot ve sivil itaatsizlik çağrısını tekrar düşünmeleri gerektiği belirtildi.

Bağımsız Seçim Komisyonuna da adaylar arasında görüşmeleri sürdürmesi çağrısı yapılan açıklamada, yetkililerin, güvenlik güçlerini, işlerini yaparken tarafsız, sakin ve profesyonel kalma konusunda uyarmaları gerektiği vurgulandı.

Fildişi Sahili'nde adayların seçim kampanyası 15 Ekim'de başlamıştı.

Bedie ve N'Guessan, 16 Ekim'de destekçilerini, sivil itaatsizliğe ve Ouattara'nın 3'üncü döneminin önüne geçmek için seçim sürecine ilişkin yürütülen tüm operasyonları mümkün mertebe engellemeye davet etmişti.

– Hafta sonundan bu yana 4 kişi öldü

Öte yandan, yerel medyada çıkan haberlere göre, Abidjan'a 60 kilometre mesafede bulunan Bonoua kentinde düzenlenen hükümet karşıtı eylemlerde 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda eylemci yaralandı.

Cumartesi günü ülkenin doğusundaki Bongouanou'da düzenlenen eylemlerde ise muhalefete göre 3 kişi hayatını kaybetti.

– 44 adaydan 4'ünün dosyası kabul edildi

Anayasa Komisyonu 14 Eylül'de cumhurbaşkanı seçimi için yapılan 44 başvurudan 4'ünün kabul edildiğini duyurmuştu.

Tüm tepkilere rağmen 3'üncü dönemi için aday olmaktan vazgeçmeyen Ouattara'nın başvurusu kabul edilmiş, eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo ve eski Başbakan Guillaume Soro'nun başvuruları ise daha önce hüküm giydikleri gerekçesiyle geri çevrilmişti.

Ouattara'nın yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Bedie, eski Başbakan N'Guessan ve Milletvekili Kouadio Konan Bertin'in adaylıkları da onaylanmıştı.

– Ouattara, ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor

Ouattara, cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin kendisi ikinci dönemindeyken yapıldığını, dolayısıyla ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor.

Muhalefet ise Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığının anayasaya aykırı olduğunu ifade ediyor.

Ouattara, 2010'dan beri cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor.