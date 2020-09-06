Eczacıbaşı VitrA set vermeden lider

AXA Sigorta Kupa Voley’in grup etabındaki son gününde Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşan Eczacıbaşı VitrA, mücadeleyi 3-0 kazandı ve grubunu lider tamamladı. Nefes kesen bir ralliyle başlayan birinci sette Eczacıbaşı VitrA, kaptanlarından Simge Aköz’ün defansı ve genç pasör Elif’in etkili paslarıyla seti 25-19 kazandı. Bu sette Boskovic 7, Thompson 5 ve Hande 4 sayı ile oynadı.

İkinci seti de 25-16 kazanarak rakibine şans tanımayan turuncu-beyazlılarda bu sette, orta oyuncu Yasemin’in oyunu ve yaptığı iki blok dikkat çekti. Eczacıbaşı VitrA son seti de rahat bir oyunla kazanırken, Amerikalı oyuncu Chiaka Ogbogu ortadan yaptığı hücumlarla ön plana çıktı.

Maçın en skorer isimleri 19 sayı ile Jordan Thompson ve 16 sayı ile Tijana Boskovic oldu.

Eczacıbaşı VitrA, Kuzeyboru ve Karayollarının ardından Aydın Büyükşehir Belediyespor’u da set vermeden yenmeyi başardı. 14 Şubat’ta oynanacak AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabında B grubunu lider tamamlayan Eczacıbaşı VitrA, C Grubu’nun ikincisiyle karşılaşacak.

Salon: TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu

Hakemler: Sadettin Deneri, Serap Kuka

Eczacıbaşı VitrA: Elif, Thompson, Yasemin, Boskovic, Hande, Ogbogu, Simge (L)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Hande, Aslıhan, Anthi, Adams, Meryem, Balkestein, Pınar (L), Duygu, Pelin, Ezgi, Janset

Setler: 3-0 (25-19, 25-16, 25-15)

Süre: 76 dakika (26,27,23)

VAKIFBANK’DA TÜM OYUNCULAR SÜRE ALDI

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu’ndaki üçüncü ve son maçında Nilüfer Belediyespor’u 25-15, 25-15 ve 25-20’lik setlerle 3-0 mağlup etti ve lider olarak çeyrek finale yükseldi. TVF Başkent Voleybol Salonu’ndaki karşılaşmaya hem savunmada hem de hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-4 önde girdiği ilk seti 25-15 aldı.

İlk sette olduğu gibi ikinci sette de üstün bir oyun sergileyen sarı-siyahlılar, teknik molasını 12-5 önde geçtiği bu seti de 25-15 alarak mücadelede 2-0 öne geçti. Üçüncü sette rakibinin maça tutunmasına izin vermeyen VakıfBank, seti 25-20, karşılaşmayı da 3-0 alarak grupta üçte üç yaptı.

Lider olarak çeyrek finale çıkan sarı-siyahlılarda tüm oyuncular süre aldı.

Salon: TVF Başkent Voleybol Salonu

Hakemler: Koray Yılmazgil, Meryem Pelenk Tekol

VakıfBank: Kübra 6, Cansu, Gabi 8, Zehra 10, Haak 21, Michelle 10, Ayça (L), Tuğba 1, Gözde 2, Maja

Nilüfer Belediyespor: Willow 3, Parsons 7, Maglio 8, B.Ünal, Fulden, Yasemin 2, B.Kayacan (L), Merve, Beliz 1, Aslı 9, Merve

Setler: 25-15, 25-15, 25-20

Süre: 67 dakika (22, 22, 23)

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