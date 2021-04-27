Eczacıbaşı VitrA'da Nalan Ural menajerlik görevini bıraktı

İSTANBUL (AA) – Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı'nda Nalan Ural, menajerlik görevinden ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, A takım menajeri Nalan Ural'ın 25 yıldır sürdürdüğü menajerlik kariyerini sonlandırma kararı aldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, "17 yılı sporcu olarak 42 yıldır Türk kadın voleyboluna hizmet veren menajerimizin özel hayatına, ailesine ve sağlığına zaman ayırma arzusu bu kararında etken olmuştur. Her zaman ailemizin bir parçası olan Nalan Ural’a, kulübümüze ve voleybola verdiği emekler için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.