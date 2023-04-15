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15 Nisan 2023
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Eczacılar, muadil ilaç verdiği için meslektaşlarına yapılan saldırıyı kınadı

Alaturka Online
Alaturka Online

İstanbul Avcılar’da meydana gelen olayda; bir hastaya reçetedeki ilacı bulunmayınca yerine ‘muadil’ olarak nitelendirilen içeriği aynı ilacı veren eczacı Emrah Göksu, hastanın babası Adil A.’nın yumruklu saldırısına uğradı.

Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış, yaptığı açıklama ile meslektaşlarına yapılan saldırıyı kınadı. Eczacılara muadil yani eşdeğer ilaç verme yetkisinin yasal olarak verilmiş bir hak olduğunu belirten Kamış, “Öncelikle her ne olursa olsun şiddet hiçbir sorunun çözümü değildir. Kaldı ki reçetedeki ilaçların eşdeğerini verme yetkisi yasal olarak eczacılara tanınmış bir haktır” dedi.

“İLAÇ YOKLUĞU ECZACILARIN SEBEP OLDUĞU BİRŞEY DEĞİLDİR”

Muadil ilaç denildiğinde bazı vatandaşlarda önyargı oluşabildiğini ifade eden Kamış şunları söyledi:

“Eşdeğer ilaç dediğimiz ilaçta gerek içeriğindeki etken maddesi gerekse içeriğindeki miktarı olsun orijinaliyle tamamen aynı olan ilaçtır. Son zamanlarda ülkemizde var olan ilaç yokluğunda vatandaşlarımızın tedavisinin yarım kalmaması için meslektaşlarımız reçetedeki ilaçların piyasada olan eşdeğerlerini vermek zorunda kaldılar.

Her zaman söyledik yine söylüyoruz, piyasadaki ilaç yokluğu biz eczacıların sebep olduğu bir şey değildir. Birçok ülkede ilaçların reçeteye ticari ismi değil etken maddesi yazılmakta, eczacılar bu grupta istedikleri firmanın ilacını verebilmektedir.

Bizler ilacın üretiminden hastaya ulaşımına kadar her birimde var olan bir mesleğiz. Bu sebeple eşdeğer ilaç konusunda da diğer mesleki konularda olduğu gibi eczacınıza güvenebilirsiniz.”

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