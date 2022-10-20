Eczacılar Tandoğan mitingi öncesi SÖZCÜ’ye konuştu: Doktor var, tanı var, reçete var, ilaç yok

Uzun süredir ekonomik sorunlar ve hak kayıplarıyla karşı karşıya olan eczacılar 27 Kasım Pazar günü Ankara’da miting yapacak. Miting öncesi SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulunan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, “Her iki eczaneden birisi kapanabilir duruma geldi. İlaç yoklukları sürekli hale geldi. Sorunların kaynağı, İlaç Fiyat Kararnamesi” ifadelerini kullandı. Bir eczacı ise gelinen durumu, “Doktor var, tanı var, reçete var, ilaç yok” sözleriyle özetledi.

Batuhan SERİM Ali Selim YAMANLI

Mesleklerinin ekonomik tehdit altında olduğunu, ecza depolarına olan borçlarını kredi çekerek ödemek zorunda kaldıklarını belirten eczacılar 27 Kasım’da Ankara’da miting yapacaklarını açıkladı.

Eczacıların çoğu miting öncesinde dükkanlarının camlarına “İlaç yokluklarına, eczacıların yok sayılmasına, ilaç fiyat farklarına, eczanelerdeki ekonomik çıkmaza, kamu eczanelerinin hak kayıplarına, kontrolsüz açılan fakültelere dur de” yazılı afişler astı.

Biz de İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan ve İstanbul’da eczacılara mikrofon uzattık. Sorunlarını şu sözlerle dile getirdiler:

“KARARNAMENİN DOĞURDUĞU SORUNLAR BİZİ BUGÜNE GETİRDİ”

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan: “Şu an için en can alıcı sorunumuz, ekonomik olarak ayakta kalamamamız. İlaç Fiyat Kararnamesi denilen bir kararname var. Bu kararname hem ilaç fiyatlarını düzenliyor hem de eczacıların ne kadar karlılık oranıyla çalışacağını belirliyor. Bu kararnamenin çeşitli noktalarındaki sorunlar bizi bugüne getirdi.

“ÖZELLİKLE SON 1 YILDA TIKANDIK”

2004 yılında çıktı bu kararname ve o günkü TL baremlerine göre ilaçlar kademelendirildi. Ama bu ilaçlar her yıl zam aldıkça o baremler kalmadı… 2004’ün 10 TL’si değer olarak nasıl bugünkü 10 TL ile aynı değilse; bizim o dönem belirlenmiş fiyatlarla bugün hizmet vermemiz imkansız hale geldi. Uzun zamandır bu sorunu yaşıyorduk ama özellikle son 1 yıllık enflasyonist ortamda tıkandık.

“MESLEKTAŞLARIMIZIN YÜZDE 60’I KREDİ KULLANIYOR”

İki eczanemizden bir tanesi çok büyük ekonomik zorluk içerisinde. Her iki eczaneden birisi kapanabilir duruma geldi. Kredi kullanan meslektaşlarımızın oranı yüzde 60’lara vardı. Hatta ikinci krediyi de kullanan meslektaşlarımızın oranı da artı yüzde 30’a vardı. Depolarla alakalı ödeme sıkıntısı yaşanmaya başladı.

“İLK İLAÇ ZAMMINDAN SONRA BU İYİLEŞTİRME ERİR GİDER”

Eczanelerimiz bu karlılık baremlerinin güncellenmemiş olması, 2004’ten kalmış olması nedeniyle şu anda sıkıntıdalar. Bir anda bir gece yarısı kararnamesi ile, bizlere de bilgi verilmeden, bir güncelleme yaptı devlet. Yapılan güncelleme bizi 2004’ten ancak 2-3 sene sonrasına götürecek bir güncelleme. Günümüze hala çok uzağız. O yüzden hiçbir anlamı yok, bize hiçbir şekilde merhem olamaz. Çünkü arada hala büyük bir açıklık var. İlk ilaç zammında bu yapılan iyileştirme zaten erir gider.

“İLAÇTA HESAPLANAN KURLA REELDEKİ KUR ÇOK FARKLI”

İlaç Fiyat Kararnamesi’nin yarattığı başka sorunlar da var. Bunlar vatandaşa çok ciddi yansıyan sorunlar. İlaç bulamıyor şu an hastalarımız. Her yıl ilaç zammına yakın dönemlerde kısa süre yaşadığımız sıkıntılar olurdu. Bu artık çığrından çıkmış durumda. Yaklaşık 1.5 yıldır devam ediyor. İlaç yoklukları sürekli hale geldi. Bütün seneye yayılmış durumda ve bitmek bilmiyor. Yoklukların bir sebebi, kararnamedeki dövize endeksli durum. İlaçta hesaplanan döviz kuruyla reel döviz kuru çok farklı. Üretici firma getirmemeyi tercih ediyor ya da çok az veriyor.

“PAZAR GÜNÜ SAAT 13:00’TE TANDOĞAN MEYDANI’NDA TOPLANACAĞIZ”

Tüm sorunlarımız için 27 Kasım Pazar günü Ankara’da olacağız. Haklılığımızı, mücadelemizi, taleplerimizi yineleyeceğiz.”

“GÜNCELLEME BU ENFLASYONİST ORTAMDA İŞE YARAMAZ”

Eczacı Nermin Yıldız: “Yaşadığımız sorun, 2004 yılında çıkan İlaç Fiyat Kararnamesi’nin güncellenmemesiydi. Birkaç gün önce güncelleme yapıldı fakat enflasyonist koşullar altında yeterli bir güncelleme değil. İlaç yokluğu, dertlerimizin en büyüklerinden bir tanesi. Vatandaş ilaca ulaşamıyor. Doktor var, tanı var, reçete var, ilaç yok.”

“EN BASİT SOĞUK ALGINLIĞI İLACINI BİLE TEMİN EDEMİYORUZ”

Eczacı Kadir Çiçek: “En büyük sıkıntımız ilaç bulamamak. Firmalardan ilaç temin edemiyoruz. İlaç temin edemememiz aslında firmaların da suçu değil. Firmalar için sabit tutulan bir kur var, öyle olunca ithal ilaç firmaları Türkiye pazarında olmak istemiyor. İthal ilaçları zaten bulamıyoruz ama yerli ilaçlarda bile sıkıntı çekmeye başladık. Çünkü hammadde alamıyorlar. En basit soğuk algınlığı ilacını bile artık temin edemiyoruz. Özellikle çocuklar için olanları.”

“PARADOKSAL BİR DURUM İÇERİSİNDEYİZ”

Eczacı Mustafa Tepe: “Dövizdeki dalgalanmalardan dolayı ilaç bulamıyoruz. Esas mesele kar etmek değil; esas mesele ilacı bulup, vatandaşa sağlıklı bir şekilde ulaştırmak. En büyük sorunumuz bu. Pandemiden sonra yaşanan hayat pahalılığı da bizi etkileyen bir diğer sorun. Bir paradoksal durum içerisindeyiz.”

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