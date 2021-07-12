Eczacılardan çağrı: Bize aşılama yetkisi verin

İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep, Antalya, Tekirdağ, Mersin, Kocaeli ve Kırklareli Eczacı Odaları tarafından hazırlanan raporda, “Salgın Hastalıklarla (Grip ve Covid-19) Mücadelede Eczacıların Yapmaya Yetkili Oldukları Aşılama Hakkında Yönerge Taslağı” ve “Eczacılara Aşılama Yapma Yetkisi Verilmesi İçin Gerekli Kanun Düzenlemeleri”, “Eczanelerde Aşılama – Uygulama Planı” da yer aldı.

“AŞI TEREDDÜDÜNÜ ORTADAN KALDIRABİLİRİZ”

Eczacıların ilgili eğitimlerini tamamlamalarının ardından aşılama sürecine dahil edilmesinin sağlık altyapısını daha da güçlendireceği kaydedilen raporda; eczacıların aşı karşıtlığını gidermek, aşılar hakkındaki tereddütleri ortadan kaldırmak ve halka kanıta dayalı tavsiyeler sunmak için uygun eğitime ve konuma sahip sağlık çalışanları olduğuna dikkat çekildi.

Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde Covid-19 aşılarının 2021 bahar aylarında eczanelerden temin edilmeye ve eczacılar tarafından uygulanmaya başlandığını belirten İstanbul Eczacı Odası Başkanı Ecz. Cenap Sarıalioğlu, “Eczacıların aşılamada aktif rol alması ile bu ülkeler pandemi ile mücadelede zaman ve hız kazanmışlardır. Türkiye’nin dört bir yanında bulunan yaklaşık 27 bin serbest eczane aracılığı ile aşılamayı daha yaygın, kolay ve hızlı hale getirmek mümkündür” dedi.

“ECZACILAR YURT DIŞINDA AŞILAMADA AKTİF ROL ALIYOR”

Sadece Covid-19 aşısının değil; grip, zatürre, Hepatit-B aşılamalarının da eczacılar tarafından uygulanabilmesi gerektiğini kaydeden Ecz. Sarıalioğlu sözlerine şöyle devam etti:

* Bugün ABD’de birçok eyalette çocuklar da dahil olmak üzere birçok hastalığa karşı yapılan aşılamalarda eczacılar aktif rol almaktadırlar. ABD’de 12 yaş ve üzeri herkesin artık Covid-19 aşısı olması önerilmektedir.

* Her yaş grubu kendisi için uygun olan aşıyı eczanelere gidip yaptırabilmektedir. İrlanda’da eczacıların grip aşısı yapmaya başlamalarıyla birlikte ülkedeki aşılama oranı artmıştır. Yapılan istatistiki çalışmalarda, grip aşısını ilk kez eczanede olan İrlandalıların yüzde 99’unun bir sonraki aşı için tekrar eczaneye geleceğini beyan ettikleri görülmüştür.

* Fransa’daki tüm serbest eczacılar, gerekli eğitim programını aldıkları ve gerekli koşullara uydukları zaman, eczanede grip aşıları uygulama hakkına sahiptirler. Türkiye’de sağlık hizmetinin en ön saftaki neferleri ve sağlık hizmeti ekibinin ayrılmaz bir parçası olan biz eczacılar, hastalara her gün dokunarak sağlıklarına değerli katkılar yapmaktayız.

* Bu sebeple eczacıların faaliyet kapsamının aşılamayı da içerecek biçimde genişletilmesi, bağışıklık ve halk sağlığına yaptıkları katkıyı nihai olarak daha da ileriye taşıyacaktır. Türkiye’de de eczacıların faaliyet kapsamı aşılamayı içerecek şekilde genişletilmeli.

Eczacılar, erişilebilirlik ve serbest eczanelerin dağılımları sayesinde aşılama hizmeti sunmak için ideal bir konuma sahipler. Toplum bağışıklığının bir an önce sağlanabilmesi için biz eczacıları aşılama sürecine dahil eden yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını istiyoruz.