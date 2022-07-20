Eczanede dehşet saçmıştı, istenen ceza belli oldu

İstanbul Ataşehir’de, ilaç almak için evden çıkan annesine eczanenin konumunun yanlış tarif edildiğini öne sürerek eczacıyı ölümle tehdit eden Erdem T. hakkında 3 suçtan toplamda 9 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sevgim Begüm YAVUZ

İstanbul Ataşehir’de, 19 Haziran’da ilaç almak için evden çıkan annesine eczanenin konumunun yanlış tarif edildiğini iddia ederek, eczaneye zarar veren ve tehdit ettiği eczacıya hakaret içeren sözler söyleyen Erdem T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ayşenur Ö.’nün eczacı olarak görev yaptığı ve eczaneye gelen şüphelinin hakaret etmesi, tehdit etmesi ve iş yerine zarar verdiği iddiası üzerine olay hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Olay günü şüpheli Erdem T.’nin annesinin ilaç almak için evden çıktığı, eczaneyi bulamadığı için ilaçlarını alamayarak eve geri döndüğü, annesinin eczacının yanlış yönlendirmesi sebebiyle eczaneyi bulamadığını düşünerek sinirlendiği ve ilaçları almak için eczaneye gittiği aktarıldı.

ECZACIYA KÜFÜR EDEREK, SALDIRDI

Eczanenin kamera görüntüleri incelendiğinde, şüpheli Erdem T.’nin eczacı Ayşenur Ö.’ye eczaneyi annesine yanlış tarif ettiğini söyleyerek sözlü olarak tepki gösterdiği, kaba konuşmalarına istinaden eczacının şüphelinden üslubuna dikkat etmesini istediği anlatıldı.

İddianamede, şüpheli Erdem T.’nin küfür ettiği, masa üzerinde bulunan plastik cam benzeri yapıya doğru yumruk attığı ve plastik koruyucunun kırıldığı kaydedildi.

Eczanede bulunanların Erdem T.’yi dışarı çıkarmaya çalıştıkları, eczacının ise polisi arayacağını söylemesi üzerine şüphelinin ‘Bak döverim demiyorum, öldürürüm seni, şu ilacımı verin çok kötü olacak, sakinleştiremiyorum kendimi, ulan bilmiyorsanız ne işiniz var burada, kafanı koparırım senin, bak öyle haberlerde gördüklerine benzemem’ dediği bilgisine yer verildi.

İKİ HAFTA SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Şüpheli Erdem T.’nin ifadesinde, eylemleri bir anlık sinirle gerçekleştirdiği, pişman olduğunu söylediği belirtildi. İddianamede, 20 Haziran 2022’de tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelinin, 4 Temmuz 2022 tarihinde tahliye edildiği aktarıldı.

Savcılık Erdem T.’nin “kamu görevlisine karşı alenen hakaret”, “tehdit”, “mala zarar verme” suçlarını işlediğini, ayrıca müştekinin eczacı olması sebebiyle şüphelinin “hakaret” ve “tehdit” suçları yönünden hakkında ayrıca 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Kanunu Ek 12 maddesinin uygulanması gerektiğinin anlaşıldığını kaydetti.

9 YIL 1 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, şüpheli Erdem T.’nin “tehdit”, “kamu görevlisine karşı alenen hakaret” ve “mala zarar verme” suçlarından toplamda 2 yıl 10 aydan 9 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Öte yandan, 3359 sayılı Sağlık Hizmetler Temel Kanunu’nun 12. Maddesi gereğince Erdem T.’ye verilecek hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmaması talep edildi.

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