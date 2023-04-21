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21 Nisan 2023
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Eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler bayramda açık mı?

Alaturka Online
Alaturka Online

Sağlık problemi yaşayanların ziyaret etmesi gereken yerler arasında bulunan eczane, sağlık ocağı ve hastanelerin bayramda durumu merak ediliyor.

ECZANELER BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Eczaneler bayramın 1., 2. ve 3. günü kapalı olacak ancak nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek.

SAĞLIK OCAKLARI BAYRAMDA AÇIK MI?

Bayram günlerinde sağlık ocakları hizmet veremeyecek. Sağlık ocaklarında muayene veya aşı randevusu işlemleri bayram sonrası için gerçekleştirilecek.

HASTANELER AÇIK MI?

Hastaneler, Ramazan bayramı boyunca kapalı olacak ancak acil bölümleri hasta kabülü yapacak.

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