Eczaneler ve bankalar arefe günü açık mı, kargolar çalışıyor mu?

Arefe günü hangi kurumların açık, hangilerinin kapalı olduğu merak konusu oldu. Bayram öncesinde gündelik işlerini tamamlamak isteyenler “arefe günü bankalar açık mı”, “eczaneler çalışıyor mu” gibi sorularına yanıt arıyor.

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar arefe günü yarım gün hizmet verecek.

AREFE GÜNÜ ECZANELER VE KARGOLAR AÇIK OLACAK MI?

Arefe günü eczaneler öğlene kadar açık olacak. Daha sonrasında ise nöbet sistemine göre çalışacak.

KARGOLAR AREFE GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

Kargolar özel şirket olduğu için çalışma saatlerini kendi belirliyor ancak gün boyu çalışması bekleniyor.