Eczaneler ve hastaneler bayramda açık mı, çalışıyor mu?

Sağlık sorunu yaşayan vatandaşlar bayramda eczane ve hastanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Belirlenen mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde her gün farklı bir eczane nöbetçi açık oluyor. Bayram boyunca eczaneler kapalı olacak, yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak.

Vatandaşların son dönemde en çok ziyaret ettiği yerlerin başında eczaneler geliyor. Eczaneler çalışma saatleri dışında nöbetçi olarak da açık oluyor. Eczaneler sağlık problemi yaşayan, ilaç ihtiyacı olan vatandaşlara 24 saat hizmet veriyor.

ECZANELER BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Eczaneler bayramın 1., 2., 3. ve 4. günü kapalı olacak ancak nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek.

SAĞLIK OCAKLARI BAYRAMDA AÇIK MI?

Bayram günlerinde sağlık ocakları hizmet veremeyecek. Sağlık ocaklarında muayene veya aşı randevusu işlemleri bayram sonrası için gerçekleştirilecek.

HASTANELER AÇIK MI?

Hastaneler, Kurban bayramı boyunca kapalı olacak ancak acil bölümleri hasta kabülü yapacak.