Ed Sheeran, ikinci kez karantinada

Ed Sheeran, bir COVID-19 vakasıyla temasa geçtiğinin kendisine bildirilmesinin ardından ikinci kez karantinaya alınmak zorunda kaldı. En son Euro 2020 çeyrek finalindeWembley’de İngiltere’ye tezahürat yaparken görülen 30 yaşındaki müzisyen, birkaç hafta içinde ikinci kez karantinaya giriyor.

The Sun’a konuşan kaynaklar, şarkıcının COVID vakasıyla nerede temas etmiş olabileceği bilinmemekle birlikte Suffolk’taki evine döndüğünden beri birkaç kez virüs testinin negatif çıktığını söyledi.

Müzisyenin karantinası, son single’ı Bad Habits’in tanıtımını yaptıktan sonra ve Cambridge Dükü ve Düşesi, Prens George ve David Beckham ile birlikte tezahürat yaparken görüldükten sonra geldi. Bu karantina ile beraber şarkıcının yeni single’ı için tüm tanıtım çalışmalarını iptal etmesi gerekecek.

Müzisyene NHS uygulaması aracılığıyla mı yoksa Test ve İzleme ekibi tarafından mı kendini tecrit etmesinin söylendiği belli değil.

Hükümet, Test, İzleme ve İzole Etme sisteminin sonbahar ve kış boyunca gerekli kalacağını umuyor. İngiltere’de NHS COVID-19 uygulaması tarafından belirlenen insan sayısı bir haftada yüzde 60’tan fazla arttı. Haziran ayının son yedi günlük döneminde kullanıcılara 350.000’den fazla uyarı gönderilerek, corona virüsü testi pozitif çıkan biriyle yakın temas halinde oldukları bildirildi.

Sayılar, önceki haftaya göre artarken, Ocak ayından bu yana en yüksek rakama ulaşıldı.

Geçen hafta Boris Johnson, insanları tecrit etmeleri söyleneceği korkusuyla uygulamayı silmemeye ve biraz daha uygulamayı kullanmaya devam etmeye çağırdı.

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