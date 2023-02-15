Eda Apartmanı’nda ölü sayısı 30’a yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde İskenderun ilçesi Piri Reis Mahallesi Cengiz Topel Caddesindeki Eda Apartmanı da yıkıldı.
Arama-kurtarma çalışmalarıyla 8 kişinin enkazdan çıkarıldığı apartmanda oturanlardan depremde 15 kişi kurtulurken, 28 kişinin ise cesedine ulaşıldı. Bugün enkazda 2 kişinin daha cansız bedenleri çıkarıldı.
VEFAT SAYISI 30’A YÜKSELDİ
Binada hayatını kaybedenlerin sayısı 30a yükseldi. 120 kişinin yaşadığı ve deprem sırasında evde oldukları değerlendirilen binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. (DHA)