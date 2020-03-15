Eda Ece’den korona virüs isyanı

Türkiye’de korona virüs vakaları artarken okulların tatil edilmesinin ardından pek çok etkinlik de ertelendi. Ancak pek çok oyuncu yer aldıkları dizilerin çekimleri sebebiyle setlere gidiyor.

TEPKİ GÖSTERDİ

Oyuncular kendi imkanlarıyla önlem alsa da bu durumdan rahatsız. Yasak Elma dizisi de sete devam ediyor. Bu durumdan rahatsız olan Eda Ece yaptığı paylaşımla isyan etti. Ece paylaşımında “Tüm bunlar olurken setler devam ediyor…” yazdı.

