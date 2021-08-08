Eda Nur için adalet çağrısı: Suçluları koruyan düzeni değiştirmek zorundayız

18 yaşındaki Eda Nur Kaplan’ın cinsel saldırıda bulunduklarının iddia ettiği 2 kişinin serbest bırakılması sonrası intihar etmesi geniş yankı uyandırdı. Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, “Evlatlarımızı korumayan, intihara sürükleyen; suçluları ve güçlüleri koruyan bu adaletsiz düzeni değiştirmek zorundayız” derken, İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın ise “Ülkeyi yönetenler ve adaleti sağlayanlar daha neyi bekliyor? Alçaklar için kopsun kıyamet!” mesajı paylaştı.

Ankara’da yaşayan 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan’ın, kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını iddia ettiği 2 kişi hakkında suç duyurusunda bulunması ve şüphelilerin serbest bırakılmasının ardından intihar etmesi yankı uyandırdı.

“EDA NUR İÇİN ADALET”

“EdaNur İçin Adalet” etiketi sosyal medyada gündem olurken, siyasetçiler de bu çağrıya destek verdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Evlatlarımızı korumayan, intihara sürükleyen; suçluları ve güçlüleri koruyan bu adaletsiz düzeni değiştirmek zorundayız. Eda Nur evladımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine sabır diliyorum. Hakkın yerde kalmayacak güzel kızım” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın ise, “Ülkenin başkentinde bir genç kızımız tecavüze uğruyor. Tecavüzcüler göz altına alınıp serbest bırakılıyor ve aynı alçaklığı tekrarlıyor. Çaresiz genç kız intihar ediyor. Ülkeyi yönetenler ve adaleti sağlayanlar daha neyi bekliyor? Alçaklar için kopsun kıyamet!” dedi.

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