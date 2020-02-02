Eda Taşpınar bir tabak çekirge yedi

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, Meksika’da tatile gitti. Bu ülkede bir tabak dolusu çekirge yedi.

Yazın sosyal medyada paylaştığı pozlarla dikkat çeken sosyetik güzel Eda Taşpınar, yine marjinal bir harekete imza attı. Bir süredir tatil için Meksika Tulum’da bölgesinde olan Taşpınar, bir tabak dolusu çekirge yedi.

Dünyayı saran Corona virüsünün gündemde olduğu şu günlerde Taşpınar’ın yaptığı bu paylaşım tartışmalara neden oldu. Taşpınar paylaşımına “Yer miyizzz? Yeriz” notunu düştü.

Taşpınar, geçtiğimiz sene de timsah eti ve pesto soslu salyangoz yiyerek dikkat çekmişti.