Eda Taşpınar’ın çengelli iğne kıyafeti, Serenay Sarıkaya’yı akıllara getirdi

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlar ve özel tarz kıyafetler ile farkını ortaya koyan Eda Taşpınar, hesabından yaptığı son paylaşımdaki çengelli iğne detaylı kıyafeti ile dikkatleri üzerine çekti. Taşpınar’ın dikkatli takipçileri ona Serenay Sarıkaya’yı hatırlattı.

Yaz mevsimini yurt dışında geçiren ve buradan yaptığı bikinili paylaşımlarla yaza damga vuran Eda Taşpınar, yaptığı cesur paylaşımlara hız kesmeden devam ediyor. Birbirinden özel kıyafetlerle çekilmiş cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Taşpınar, neredeyse tamamen çengelli iğnelerden oluşan bir kıyafet ile çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

SERENAY SARIKAYA AKILLARA GELDİ

Takipçileri Eda Taşpınar’ın adeta çengelli iğnelerden oluşmuş kıyafetiyle yaptığı paylaşımı görünce geçtiğimiz aylarda kıyafetinde benzer bir çengelli iğne detayı bulunan Serenay Sarıkaya’yı hatırladı. Her ne kadar Sarıkaya’nın çengelli iğnesi sadece bir detay olarak kalsa da ünlü kadınların çengelli iğne tutkusu yeni bir akımın onların arasında yayılmaya başladığını gösterdi.