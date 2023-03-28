Eden Hazard gerçeği ortaya çıktı! Süper Lig devi teklif götürdü

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’nin forma şansı vermediği Eden Hazard’ı, geçtiğimiz ocak ayında takımdan göndermek istediği öğrenildi. Ancak tecrübeli futbolcu gelen hiçbir teklifi kabul etmedi. Gelen bilgilere göre Süper Lig devi de yıldız futbolcuya teklif götürdü.

KAZANDIĞI RAKAM DUDAK UÇUKLATTI

Real Madrid’in 2019’da 115 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Eden Hazard, transfer olduğundan beri düzenli forma şansı bulamıyor. Geçtiğimiz günlerde Athletic’in yaptığı haberde Belçikalı yıldızın, Los Galacticos’dan yıllık 23 milyon euro kazandığını belirtmişti. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Eden Hazard’ın 2019’daki piyasa değeri 150 milyon euroya kadar çıkmıştı.

TEKLİF GELMEDİ

OK Diario’nun haberine göre; Real Madrid, Ancelotti’nin de onayıyla Hazard’ı ara transfer döneminde elden çıkarmak istedi. Ancak İspanya dışındaki dört büyük ligden (İngiltere, İtalya, Almanya ve Fransa) yıldız futbolcuya teklif gelmedi.

İSPANYOLLAR YAZDI

Chelsea’den Real Madrid’e transfer olduktan sonra sakatlıkların yanı sıra sahada göstermiş olduğu performansla da sınıfta kalan Eden Hazard için flaş bir iddia gündeme geldi.

FENERBAHÇE’Yİ REDDETTİ

32 yaşındaki futbolcu için sadece Fenerbahçe ile Suudi Arabistan’dan bir kulübün devreye girdiği ve Hazard’ı haziran ayına kadar kiralamak istedikleri ileri sürüldü. Yıldız oyuncunun ise iki kulüpten gelen tekilfi de reddettiği iddia edildi.

‘FENERBAHÇE İÇİN SÖZ VERDİ’

Fenerbahçe’nin eski idari menajeri ve şimdilerde Westerlo’da futboldan sorumlu olan Hasan Çetinkaya, Eden Hazard’ın kariyerini belki de Westerlo’da bitireceğini ama öncesinde Fenerbahçe’ye verilmiş sözü olduğunu açıklamıştı.

Hazard konusunda konuşan Çetinkaya, “Sanırım onu bir arkadaşım olarak sayabilirim. Lille’deyken tanışmıştık. O zaman bana Fenerbahçe’de oynayacağına dair söz verdi. Westerlo, şu anlık zor ama asla bilemeyiz. Kariyerini burada bitirebilir” ifadelerini kullanmış ve bu sözler gündem olmuştu. Ancak yıldız futbolcunun İspanya’dan gelen haberlere göre Sarı Lacivertliler’in teklifini kabul etmediği ortaya çıktı.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Eden Hazard’ın Real Madrid ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon sadece 7 resmi maça çıkan Belçikalı yıldız 1 gol atarken, 1 kez de asist yaptı.

AYRILMAK İSTEMİYOR

Ancelotti’nin kendisini kadroda düşünmemesine rağmen Eden Hazard Real Madrid’den ayrılmak istemiyor. Tecrübeli futbolcu yaptığı açıklamada, “Bunu her zaman söyledim ve kalmak istiyorum. Hala yapabileceğimi göstermek için oynamayı umuyorum. Bir yıllık daha sözleşmem bulunuyor ve transferi şu anda düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.