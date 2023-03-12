Edin Visca’dan muhteşem dönüş! Trabzonspor’dan 5 yıl sonra bir ilk…

Ümraniyespor yenilgisi sonrası Abdullah Avcı’nın görevi bıraktığı Trabzonspor’da Edin Visca sakatlıktan dönüp takımını Adana Demirspor karşısında galibiyete taşıdı. Boşnak kanat oyuncusu, 1-1 devam eden maçın 76. dakikasında oyuna dahil olup attığı 1 gol ve yaptığı 1 asistle karşılaşmaya damga vurdu. Akyazı’da 5 gol çıkarken kritik maçta birçok ilk de yaşandı.

TAKIMI ORHAN AK YÖNETTİ

Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı’yla yolların ayrılması sonrasında yardımcı antrenör Orhan Ak, Adana Demirspor maçında takımı yönetti. Orhan Ak yönetimindeki bordo mavili ekipte sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Bakasetas ve Trezeguet ile ağrıları bulunan Denswil maç kadrosunda yer almadı. Ümraniyespor maçında çift sarı kartla kırmızı kart gören Naci de cezası nedeniyle kadroda bulunmadı.

YUSUF YAZICI İÇ SAHADA FARKLI

Adana Demirspor filelerini havalandıran Yusuf Yazıcı, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste üç iç saha maçında gol sevinci yaşadı. Milli oyuncu, Adana Demirspor maçı öncesinde İstanbulspor ve Ümraniyespor ağlarını sarsmayı başarmıştı.

YILDIZLAR GERİ DÖNDÜ

Trabzonspor’da köprücük kemiği kırıldığı için haftalardır sahalardan uzak kalan Visca ile sakatlığı nedeniyle 4 hafta forma giymeyen Marek Hamsik, Adana Demirspor maçında geri döndü. Takımın yıldız oyuncuları, maça yedek kulübesinde başladı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon sahalardan uzak kalan ve maçlarda az süre alan Marek Hamsik, müsabakanın ikinci yarısında Yusuf Yazıcı’nın yerine oyuna girdi. Yıldız oyuncu oyuna girerken taraftarlar alkışladı.

MARKOVIC İLK MAÇINA ÇIKTI

Trabzonspor’un devre arasında Gaziantep FK’dan transfer ettiği ve kart cezası olduğu için geçtiğimiz hafta oynanan Hangikredi Ümraniyespor maçında yer almayan Lazar Markovic, Adana Demirspor maçına yedek kulübesinde başladı. Sağ kanat oyuncusu, maçın ikinci yarısında Doğucan’ın yerine oyuna girerek ilk kez bordo mavili formayı terletti.

BELHANDA KART REKORU KIRDI

Adana Demirspor’da ise, Peres’in yüzüne vuran Belhanda kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Antalyaspor ve Galatasaray maçlarında cezalı duruma düşen Belhanda, kariyerinin 13’üncü kırmızı kartını gördü. Süper Lig maçlarında 6 kez kırmızı kart gören Faslı oyuncu, Süper Lig’e transfer olduğu 2017-18 sezonundan bu yana ligde en fazla kırmızı kart gören futbolcu oldu.

VISCA’NIN HARİKA DÖNÜŞÜ

Trabzonspor’un Boşnak yıldızı Edin Visca, 8 haftalık süren aradan sonra çıktığı ilk maçta performansıyla fark yarattı. Maçın ikinci yarısında oyuna giren Visca, Hugo’nun kaydettiği golün asistini yaptı ve sonrasında takımının üçüncü golünü kaydetti.

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BU SEZON BİR İLK!

Muhteşem performansıyla takımına galibiyeti getiren Boşnak yıldız, bu sezon Trabzonspor formasıyla oyuna sonradan girdiği Süper Lig maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk oyuncu oldu.

KULÜBE ETKİSİ!

42 puana yükselen ve 4. sıraya yerleşen Trabzonspor’da 3 puan kulübeden geldi. 8. dakikada Yusuf Yazıcı ve 45+1. dakikada Badou Ndiaye’nin golleriyle ilk yarı 1-1 sona ererken Bordo Mavililer ikinci yarıda şov yaptı. 77. dakikada oyuna giren Edin Visca, 1 gol, 1 asistle galibiyetin kahramanı oldu. 60. dakikada Enis Bardhi’nin yerine oyuna dahil olan Umut Bozok, 90+4. dakikada ağları sarsarken golün asisti 76. dakikada Larsen’in yerine şans bulan Eren Elmalı’dan geldi.

5 YIL 3 AY SONRA…

Trabzonspor, Aralık 2017’den (3-0’lık Kasımpaşa galibiyeti) bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında oyuna sonradan dahil olan üç oyuncusundan gol katkısı aldı. Aralık 2017’deki maçta Kasımpaşa’yı deplasmanda 3-0 mağlup eden Trabzonspor’a galibiyeti getiren goller Burak Yılmaz ile oyuna sonradan giren Hugo Rodallega ve Matus Bero’dan gelmiş, kulübeden gelen Olcay Şahan da asist yapmayı başarmıştı.

🔥Trabzonspor 2. yarıda açıldı 3⃣ puanı kaptı. pic.twitter.com/H9cV9kI1xI

— Fanatik (@fanatikcomtr) March 12, 2023