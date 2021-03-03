Edirne İl Genel Meclisi: Gazeteciler de Kovid-19 aşısında öncelikli gruplar arasına alınmalı

EDİRNE (AA) – Edirne İl Genel Meclis üyeleri, gazetecilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının uygulanacağı öncelikli gruplar arasına alınması çağrısında bulundu.

Meclisin mart ayı olağan toplantılarının 3. birleşimi, Mehmet Geçmiş başkanlığında İl Özel İdaresi Salonu'nda gerçekleşti.

Geçmiş, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, basın mensuplarının salgın döneminde çalışmalarını fedakarca sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye'de ve dünyada birçok basın mensubunun da virüse yakalandığını ifade eden Geçmiş, basın mensuplarının aşı öncelikli gruplar içerisinde yer alması gerektiğini belirtti.

Meclis Üyesi Ahmet Sarıgül de yaptığı konuşmada, salgının asıl kahramanlarının gazeteciler olduğunu söyledi.

Salgın baskısı ve tehdidi altında görev yapan gazetecilerin, canlarını, sağlıklarını riske ederek sahada büyük bir özveriyle haber takibi yaptıklarını ifade eden Sarıgül, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'na göre 20 gazetecinin, görevi başında yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamlarını yitirdiğini aktardı.

Sarıgül ve daha sonra söz alan meclis üyeleri İsmail Aliş, Çiğdem Gegeoğlu, Erdoğan Gümilcineli ve Nedret Akbulut da Sağlık Bakanlığına, gazetecilerin Kovid-19 aşısının uygulanacağı öncelikli gruplar arasına alınması çağrısı bulundu.

Bu arada birleşime katılan Trakya Gazeteciler Derneği Başkanı Orhan Doğan da meclise yerel basınla ilgili bir rapor sundu.