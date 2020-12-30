Edirne'de at ve eşekler yönetmelik gereği kimliklendirildi

EDİRNE (AA) – Edirne'de, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne ait "Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik" kapsamında kimliklendirme çalışması yapıldı.

İl ve ilçelerde görevli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü personeli tarafından tek tırnaklı hayvanlara tanımlama çipleri takıldı.

Ekipler il merkezi, ilçe ve köylerindeki 293 at ve 309 eşeği kimliklendirdi.

Tek tırnaklıların kimliklendirilmesinin zorunluğu olduğu ve bunu uygulamayan yetiştiricilere idari yaptırım cezası verileceği kaydedildi.

Bu çalışmayla, tek tırnaklıların kayıt altına alınması, hareketlerinin izlenmesi, tek tırnaklı hastalıklarının etkin kontrolünün sağlanması, ilgili birimlerce sağlık, ıslah ve istatistik kayıtlarının daha düzenli tutulması amaçlanıyor.