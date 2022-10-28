Edirne’de ‘Atatürk rölyefi’ tartışması

Edirne’nin Havsa ilçesinin girişine belediye tarafından konulan Atatürk rölyefi, kentte tartışmalara neden oldu. CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, “Çok da bir şeye benzemiyor. Bunun yerine daha güzel, Ata’mıza daha yakışan bir heykel konulursa ben olumlu bakıyorum ama bu gerçekten olmamış” dedi.

Havsa’nın kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla belediye tarafından ilçe girişine konulan Atatürk rölyefi, vatandaşların tepkisini çekti. CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, rölyefin Mustafa Kemal Atatürk’e benzemediğini söyledi.

“ÇOK DA BİR ŞEYE BENZEMİYOR”

Fevzi Pekcanlı, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* “Atatürk’ün oraya konulması bence güzel bir düşünce. Sadece oraya Atatürk’e benzeyeni koysaydı değerli başkanımız… Ben, işin bu tarafındayım. Niye oraya konuldu? Büst müdür, anıt mıdır? Çok da bir şeye benzemiyor. Bunun yerine daha güzel, Ata’mıza daha yakışan bir heykel konulursa ben olumlu bakıyorum ama bu gerçekten olmamış.

* Çok değerli belediye başkanı, bence kamuoyunda çok tepki aldı. Bu eleştirileri dikkate alacağını umuyorum, bekliyorum. Yanlış yapıldı bana göre. Kendisi doğru olduğunu iddia edebilir. Daha doğrusu Atatürk’e benzemiyor zaten.

* Ata’mıza benzeyen, Cumhuriyet‘imizin 99’uncu yılında, 100’üncü yıla girerken Havsa’nın girişine ben de güzel bir heykel konulması tarafındayım. İnşallah değerli başkan, vatandaşların bu uyarılarını ciddiye alır.”

“ATATÜRK SELAMIYLA ONLARI SELAMLAMAK İSTEDİK”

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan ise “Bayrak aşkını, sevdasını, Atatürk sevdasını küçüklüğümüzden beri çok iyi hisseden bir milletin çocuklarıyız. Bu nedenle Havsalı hemşehrilerimizin bu Atatürk sevgisini burada somutlaştırmak istedik. Hem ilçemize gelen hemşehrilerimizi hem de ülkemize her sene Kapıkule’den gelen binlerce belki de yüz binlerce gurbetçi aileyi, Havsa’dan geçerken bir Atatürk selamıyla onları selamlamak istedik” dedi. ANKA

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