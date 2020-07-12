Edirne'de fotoğraf tutkunları ayçiçeği tarlasında bir araya geldi

EDİRNE (AA) – Edirne'de çok sayıda fotoğrafçı, ayçiçeği tarlasında buluştu.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) iş birliğiyle Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü bahçesinde düzenlenen Ayçiçeği Tarla Günleri Fotoğraf Etkinliği'ne 60 fotoğrafçı katıldı.

Tarla girişinde etkinliğe katılanların ateşleri görevlilerce ölçüldü ve maske dağıtıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, yaptığı açıklamada, doğanın "sarı gelini" olarak adlandırdığı ayçiçeğinin Edirne'de muhteşem bir manzara ve doğal stüdyo oluşturduğunu belirtti.

Bugün kontrollü normal yaşam kapsamında fotoğrafseverleri ayçiçeği tarlasında buluşturduklarını anlatan Soytürk, "Balkan ezgileri eşliğinde güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Uzun süredir koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız da ayçiçeği tarlasında buluştu. Edirne 2021 yılında festivaller şehri olacak inşallah. Ayçiçeği festivalini de daha geniş bir katılımla gerçekleştireceğiz." dedi.