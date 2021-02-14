Edirne'de kısıtlamaya rağmen sokakta kayak yapanların eğlencesi polisin sireniyle sona erdi

EDİRNE (AA) – Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kar sevinci yaşayanlar, polisin uyarısıyla evlerine gitti.

Şükrüpaşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi Suni Gölet mevkisinde yaklaşık 100 kişi, poşet, karton ya da kendi yaptıkları kızaklarla karla kaplı yolda kayarak eğlendi.

Kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlar, polis aracının sireniyle hızla evlerine ya da marketlere gitti.

Polis ekibi, kısıtlamaya rağmen karın keyfini çıkaranları, "Arkadaşlar, çocuklar lütfen bize yardımcı olun, sokağa çıkma kısıtlamasına uyalım, evlerinize dönün. Market alışverişi dışında sokakta bulunmak yasak." şeklinde uyardı.