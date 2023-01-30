Edirne’de korkunç kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, İpsala ilçesi Keşan-İpsala yolu Esetçe kavşağında meydana geldi. İpsala’dan Keşan yönüne giden Murat D.’nin kullandığı 22 ACK 540 plakalı otomobil, önündeki sürücüsü belirlenemeyen plakasız motosiklete çarptı.

Devrilerek yoldan çıkan motosikletteki Emre Esen ve Doğukan Filiz hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Murat D. de yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Murat D., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Esen ile Filizin cansız bedenleri de nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (DHA)