Edirne'de Kovid-19 denetimlerinde 70 yaşındaki Gülay Yıldırım'dan maske takmayanlara sitem:

EDİRNE (AA) – Edirne'de 70 yaşındaki Gülay Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede maske takmayan ve uyarıları dikkate almayanlara tepki gösterdi.

Kentteki birçok noktada Kovid-19 ile mücadele kapsamında denetimler sürüyor.

Ekipler kafe, market, alışveriş merkezleri gibi toplu yaşam alanlarında maske takmayanları uyarıyor.

Ümran Akkan Caddesi'ndeki kafede arkadaşıyla sohbet eden Gülay Yıldırım, ekiplere denetimler için teşekkür etti.

Salgının Türkiye'de etkisini göstermeye başladığından bu yana maske taktığını belirten Yıldırım, şunları dile getirdi:

"Çevremde maske takmayan herkesi uyarıyorum. Uyardığım için bana kızıyorlar. Minibüse bindiğimde maskesi olmayanlara, 'Maskenizi takın, böyle yolculuk yapamazsınız' diyorum. Bazıları cevap vermiyor bazıları da uyarımı dikkate alarak maske takıyor. Bunda kızacak bir şey yok. Toplumun sağlıklı olması için önce insanın kendisinin sağlıklı olması gerekiyor."

Yıldırım'ın arkadaşı 51 yaşındaki Sevengül Öztürk de maske takmayanları uyardığında, "Sizi ilgilendirmez" yanıtıyla karşılaştığını anlattı.

Böyle diyenlere ve maske takmayanlara kızdığını vurgulayan Öztürk, "Maskeyi kollarına, çenelerine takıyorlar. Maske ağzını, burnunu kapayacak şekilde düzgün takılmalıdır. Ben şeker hastasıyım çok dikkat ediyorum. Herhangi bir hastalığı olmayan da dikkat etmeli, tedbirleri uygulamalı. Bu hastalığın şakası yok." diye konuştu.