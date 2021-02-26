Edirne'de Kovid-19 kapsamında bazı kamu işlemleri köylünün ayağına gidiyor

EDİRNE (AA) – CİHAN DEMİRCİ – Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce başlatılan "Açık Havada Biz Geliriz" projesi kapsamında ekipler, köy sakinlerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskinden uzak tutmak için bazı kamu iş ve işlemlerini köylerde gerçekleştiriyor.

Ekipler, sosyal mesafe ve maske tedbirlerini alarak köy meydanında toplanan vatandaşlara proje hakkında bilgi veriyor.

Ardından köyde çalışma başlatan ekipler, köy sakinlerine fidan ve bez torba dağıtıyor, sokak hayvanlarını besliyor, vatandaşları Kovid-19 hakkında bilgilendiriyor.

Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de devlet ve milletin birlikte Kovid-19 ile büyük bir mücadele yürüttüğünü söyledi.

Kendilerinin de Çevre ve Şehircilik Bakanlığının vizyonu çerçevesinde, Edirne Valiliği ile uyumlu şekilde Kovid-19 mücadelesini desteklediklerini belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Köylülerimizin yanına giderek, muhtar ve azalarıyla birlikte onları salgına karşı bilgilendiriyoruz, zorunlu ihtiyaçları dışında şehre inmelerinin önüne geçiyoruz. Böylece köylerde izolasyon sağlayıp, sıfır vaka hedefiyle çalışmalar yapıyoruz. Köylerde ayrıca maske, mesafe, hijyen ve aşı tedbirlerinin önemini anlatıyoruz. 2020 Kasım ayında başlattığımız projemizde yaklaşık 70 köyü ziyaret ettik. Köylerde yüzlerce işlem yaptık. Köylülerimizin diğer kurumlara yönelik isteklerini de not alarak ilgili kurumlara ilettik."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde devam eden "Sıfır Atık Projesi" hakkında da köylerde bilgilendirme yaptıklarını anlatan Öztürk "Bu projenin en iyi uygulanacağı yerlerden biri köylerimizdir. Köylerde bez torbalar dağıtarak farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Hazine arazilerimizin daha verimli ve etkin kullanılması için köylerde yeni ev yapacaklara Bakanlığımızın sunduğu kredi ve kira yardımlarını anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

– Köy sakinleri projeden memnun

Ekiplerin ziyaret ettiği Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünün muhtarı Zafer Çınar da köy sakinlerinin ağaçlandırma ihtiyacı olan yerlere müdürlüğün desteğiyle fidan diktiğini anlattı.

Projeyi çok olumlu bulduklarını vurgulayan Çınar, "Köylerdeki yaşlılar dışarı çıkamıyorlar, şehrin kalabalığına girmek istemiyorlar. Onlardan bilgi alarak iş ve işlemlerini yaptık." dedi.

Köy sakinlerinden Rahmi Karatay da devletin her zaman kendilerine destek olduğunu belirterek, "Salgın döneminde şehre hiç gitmedik, salgın bitene kadar da gitmeyeceğiz. Her işimizi köyde hallediyoruz. Devletimizden Allah razı olsun." dedi.

Yılmaz Girente ise projenin özellikle yaşlılar için verimli olduğunu, birçok iş ve işlemin köylerde gerçekleştirildiğini kaydetti.