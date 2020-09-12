Edirne'de maske takmayan pazarcılara para cezası kesildi

EDİRNE (AA) – Edirne'nin Havsa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan pazar esnafına idari para cezası uygulandı.
Havsa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınıyla mücadelede pazarlarda sıkı denetim uygulanıyor.
Belediye Başkanı Aydın Balkan, Zabıta Müdürlüğüne bağlı denetim ekibinin koronavirüs tedbirlerine uymayan iki pazar esnafına para cezası uyguladığını belirtti.
Halk sağlığını korumak için denetimlerin süreceğini aktaran Balkan, şunları kaydetti:
"Belediyemiz Zabıta Amirliğince hayvan pazarımızda başladığımız salgın denetimlerine sebze pazarımızda sıkı şekilde devam etti. Pazarda tedbirlere uymayarak maske takmayan iki esnafa zabıta amirliğimizce idari para cezası kesildi. Tüm hemşehrilerimizi salgına karşı duyarlı olmaya ve maske, mesafe ve hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymaya davet ediyoruz."