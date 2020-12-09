EDİRNE (AA) – Edirne'de sağanak etkili oluyor.
Hafta başında yağışlı havanın etkisine giren kentte, aralıklarla sağanak etkisini gösteriyor.
Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle bazıları ise kaldırımlarda saçak altında yağmurdan korunmaya çalıştı.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.
Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, yağışın hafta boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
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