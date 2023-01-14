Edirneli çiftçi: Eski tekniğe döneceğiz, kara saban, öküz, eşek koşmaya





Edirneli çiftçiler, traktör ve ekipmanlarının satış fiyatına gelen zamlara tepki gösterdi. Çiftçi Volkan Vardar, “2 ay bekleyeceksin, sıraya yazılacaksın. 2 ay sonra gelecek fiyatı kabul edeceksin. 2 ay sonra Türkiye’de fiyat ne olur, ben bir şey diyemem. Traktör olmazsa olmazımız” dedi. Çiftçi Ahmet Mola ise, “Durmak yok zamma devam. Eski yönteme döneceğiz. Kara saban, öküz, manda, eşek koşmaya” diye konuştu.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bugün Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Aslıhan köyünde çiftçilerle bir araya geldi. Çiftçilerin sorunlarını dinleyen Gaytancıoğlu, “Çiftçinin olmazsa olmazı, traktör. Geçen yıl 250 bin liraya almıştı. Bu sene sordu, 750 bin lira. Destek var mı? Herhangi avantaj var mı? Çiftçi üretmekte istiyor ama destek de istiyor” dedi.

“BAKIM MALİYETİ ARTTI”

Çiftçi Volkan Vardar, çiftçinin olmazsa olmazı olan traktörün çok pahalandığını ifade ederek şunları söyledi:

* “2 ay bekleyeceksin, sıraya yazılacaksın. 2 ay sonra gelecek fiyatı kabul edeceksin. 2 ay sonra Türkiye’de fiyat ne olur, ben bir şey diyemem. Traktör olmazsa olmazımız. Yeri geliyor motosiklet. Yeri geliyor bir iş makinası. Yeri geliyor, kamyon nakliyat. Çok lüks de değil. Ama bizim işimizi yapıyor, yeter.

* Bakım maliyeti arttı. Yevmiye arttı. Allah bütün çiftçi arkadaşlarımızın yardımcısı olsun. Süspansiyonlu 5 yıl kredimiz var. O şekilde kredi kullandırıyor banka. Çiftçi nakit paraya alamaz. Geçen sene bakım 500-600 lira civarındaydı. Bugün 2 bin 500 lirayı buluyor.

* Geçen yıl traktörün arkasındaki bıçak 5-6 bin lira civarındaydı. Bugün 20 bin lira. Demire çok zam geldi, ondan. Biz üretmeye mecburuz. Çeltikçinin olmasa olmazı bu malzeme. Biz emeğimizin karşılığını alalım yeter.

* Bir gün çalıştır bu traktör 3 bin 300 liralık mazot yakar. Diğer masraflar yok. Bu 130-140 litre mazot alıyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ne diyelim.”

“BU SENE 50 BİN LİRA CİVARI”

Çiftçi Hüseyin Tekin, traktör lastik satış fiyatının geçen yıla göre çok arttığını kaydederek, “Traktörü sadece almak değil. Diğer masrafları da var. Parça masrafları, lastikler. Geçen sene 20 bin lira olan lastikler bu sene 50 bin lira civarı” dedi.

Çiftçi Ahmet Mola ise, “Durmak yok zamma devam. Eski yönteme döneceğiz. Kara saban, öküz, manda, eşek koşmaya” şeklinde konuştu. ANKA