Edremit Körfezi için acil yardım çağrısı

Balıkesir’in Edremit ilçesi Tabip Odası ve Edremit Çevre Derneği, Edremit Körfezi’nde, alt yapı yetersizliği, çarpık kentleşmenin neden olduğu bir kirlilik ve halk sağlığı sorunu yaşandığı deniz suyu tahlil raporlarıyla açıkladı. Yetkili kurumlarca acil olarak önlem alınması istendi.

Mustafa SARIİPEK

Balıkesir‘in Edremit ilçesi Tabip Odası ve Edremit Çevre Derneği yaptıkları açıklama ile körfezde alt yapı yetersizliği, çarpık kentleşmenin neden olduğu bir kirlilik ve halk sağlığı sorunu yaşandığını belirtti.

Belgelerle deniz suyunun kirliliği ileri sürülerek acil olarak sorumlu kuruluşların önlem alması istendi. Açıklamada, “Kirlilik uzun süreden beri yaşanıyor, açıklamayı esnafımızın mağdur olmaması için sezonun bitmesini bekleyerek yaptık” denildi.

KÖRFEZ FELAKETE DOĞRU GİDİYOR

Balıkesir Tabip Odası Başkanı Dr. Necdet Uçan ve Edremit Çevre Derneği Başkanı Kubilay S. Öztürk ortak açıklamasında, altyapının yetersizliğine rağmen hızla gelişen çarpık kentleşmenin neden olduğu bir kirlilik ve halk sağlığı sorununun yaşandığı körfezde acil olarak gerekli önlemler alınmazsa, durum hızla bir çevre felaketine doğru gidildiği belirtildi.

Açıklama şöyle:

“Sağlık Bakanlığı illerdeki teşkilatları vasıtasıyla ‘Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik’ gereğince, her yaz Mayıs ile Eylül ayları arasında 15 günde bir, deniz suyundan numune alarak analizler yapıyor ve bunlar Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Yüzme Suyu Takip Sistemi de harita üzerinden sonuçları yayınlıyor. Fazla detay verilmeyip, sonuçlar ‘İyi (Mavi), Orta(Yeşil), ve Kötü (Kırmızı)’ olarak değerlendiriliyor. ‘Orta’ sonuç çıkması durumunda uyarı yapılacağı, ‘Kötü’ sonuç çıkması halinde ise o numunenin alındığı plajın yüzme amaçlı kullanıma kapatılacağı Sağlık Bakanlığı’nın yayınlarında açıkça belirtiliyor.”

EDREMİT’TE NUMUNE ALINAN 21 NOKTANIN 14’Ü KİRLİ

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü ilin Marmara ve Ege sahillerindeki 54 yüzme suyu izleme noktası ve 31 mavi bayrak izleme noktası analizlerinin sonuçlarını internet ortamında yayınladığı belirtilerek, “Numune alınan yerlerden 14 adedi doğrudan kirlilik izleme noktasıdır. Edremit Körfezi’ndeki numune noktaları ise 21 adettir ve Ayvalık Sarımsaklı’dan başlayıp Edremit Mıhlı Çayı’na kadar bütün sahilleri kapsıyor. 2020 yılı sonuna kadar analiz sonuçlarında ‘İyi, Orta ve Kötü’ gibi her türlü değeri açıkça görebiliyorduk. Ancak 2021 yılından itibaren sonuçlar ilginç bir şekilde sürekli ‘İyi’ olarak açıklanmaya başlandı. Bu durum 2022 yılında da ‘İyi, Orta’ şeklinde devam etti.

Körfez sahillerinde hiçbir şekilde ‘Kötü’ sonuç açıklanmadı. Oysa özellikle derelerin denize boşaldığı yerlerdeki ağır koku; pek çok sahilde görülen bulanıklık ve köpüklenme; en önemlisi de deniz suyuyla temastan sonra ortaya çıkan ve özellikle çocuklar ile yaşlılarda görülen, ateş ve ishale yol açan hastalıklar herkesi tedirgin etti” denildi.

“ORTA” DENİLEN DENİZ SUYU 12 GÜNDE “İYİ” OLDU

2022 yılında olumlu sonuç açıklama halinin rutin bir şekilde devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, “5 Ağustos tarihli raporda 5 farklı noktadaki sonuçlar ‘Orta’ olarak açıklandı ama 17 Ağustos tarihinde sonuçlar tekrar ‘İyi’ oldu. Bu durumda kamuoyundan gelen talepler doğrultusunda ve gerçeği öğrenebilmek için bağımsız ve akredite bir kuruluşa analiz yaptırarak durumu kesinleştirmeye karar verdik.

BÇM ÇEVMER Ölçüm Analiz ve Laboratuar Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne yaptırdığımız ve derelerin denize döküldüğü noktaları esas aldığımız numunelerin analizinde 100 mililitre deniz suyunda en fazla 1.000 birim olması durumunda insan sağlığı için tehlike yaratan E. Coli yüzde 50 fazlasıyla 1.500 çıktı. Yine 100 mililitre deniz suyunda en fazla 370 birim olmasına durumunda insan sağlığı için tehlike yaratan Enterekok ise yüzde 459 fazlasıyla 1.700 birim çıktı” ifadelerine yer verildi.

“ALTINKUM’DA DENİZE GİRENLERDEN PEK ÇOĞU DA HASTALANIYOR”

Yaz başından beri ve halen körfezin ziyadesiyle kanalizasyon koktuğunu, bunun geçici bir durum olmadığını da açıklayan yazıda şu cümleler kullanıldı:

“Altınkum’da denize girenlerden pek çoğu da hastalanıyor. Neden bu sahil yüzmeye kapatılmıyor? Yaptırdığımız tahlillerde Zeytinli Çayı, Pina Deresi, Manastır Çayı ve Şahindere’nin denize döküldüğü noktalarda ‘Kötü’ sonuç çıkmadı. Fakat Körfez’e dökülen daha pek çok akarsu var ve bunların da bağımsız bir analizle değerlendirilmesi gerekiyor.

Edremit Körfezi’nde deniz kirliliği yazın nüfus yoğunluğunun artması ile görünür hale geliyor, kışın ise doğa kendisini bir parça toparlıyor. Sonraki sene tekrar nüfus yığılması başlayınca kirlilik yine ortaya çıkıyor. 165 bin sürekli ikamet eden nüfusu olan Edremit, yazın 1 milyon kişiye ulaşıyor. Tüm altyapı yatırımları ise, sürekli ikamet eden nüfusa göre yapıldığı için, yazın bu yükü kaldırmaları mümkün olmuyor.”

“AÇIKLAMAMIZI YAZ TURİZMİNİN BİTMESİNE YAKIN BİR DÖNEME DENK GETİRDİK”

Yaz – kış nüfusunun çok farklı olması nedeniyle bu bölgelerde yeni arıtma tesisleri yapılması gerektiği de belirtilerek, “2021 Temmuz ayında Edremit Belediyesi’ne bir dilekçe ile başvurarak ‘birlikte yapalım’ demiştik. Bir yanıt alamadık. Bu sene Edremit Çevre Derneği olarak analizleri yaptırdık ve Balıkesir Tabip Odası’nın da değerlendirmeleriyle birlikte kamuoyuna aktarıyoruz. Bu tespitleri ve açıklamamızı, yaz turizminin bitmesine yakın bir döneme denk getirdik.

Elbette turizm işletmelerine zarar vermeyi düşünmüyoruz ama halk sağlığını da korumak zorundayız. Gerekirse bu konuyu hukuka taşıyacağız. Resmi analiz sonuçları ile gerçek durum arasındaki çelişkilerin devam etmesi halinde, yurttaşların da desteğiyle bu durumu bağımsız kuruluşlar vasıtasıyla belgelemeye ve kamuoyuna açıklamaya devam edeceğiz” bilgileri aktarıldı.

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