Efe Teksoy, 3 Oscar Ödüllü “CODA” Filmini Yazdı

SESSİZLİĞİN BÜYÜK YANKISI “CODA”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; 94. Akademi Ödülleri’nde 3 Oscar ödülü alan “CODA” filmini Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

SESSİZLİĞİN SESİ

Yönetmen koltuğunda Amerikalı sinema yapımcısı Sian Heder’in oturduğu film, 94. Akademi Ödülleri’nde (gecenin en prestijli ödülü olan En İyi Film Oscar’ı da dahil) 3 Oscar alarak sinema tarihine adını adeta altın harflerle yazdırdı.

Children Of Deaf Adults kelimelerinin kısaltması olarak kullanılan CODA, “İşitme Engelli Ebeveynlerin Çocukları” anlamına geliyor ve filmin setinde bulunan tercümanların hepsi CODA‘lardı. Komedi, dram ve müzikal türündeki film; işitme engelli bir ailenin tek işiten bireyi olan genç bir kızın, müzik tutkusu ve ailesinin sorumluluğu arasında kalmasını anlatıyor. Başrol oyuncusu İngiliz aktris Emilia Jones, dokuz ay süresince; Amerikan İşaret Dili eğitimi ve şan dersleri aldı. Ayrıca bir balıkçı teknesinin nasıl kullanılacağını öğrendi. Film, 2014 Fransız yapımı Hayatımın Şarkısı (La famille Bélier) adlı yapımdan uyarlandı. Ancak Hayatımın Şarkısı vizyona girdiğinde büyük bir tartışma yaşanmıştı, çünkü sağır ana karakterlerden ikisi (gerçek hayatta işitme engeli olan Luca Gelberg dışında) işiten oyuncular tarafından canlandırılmıştı. CODA filminde ise bu durum düzeltildi ve Rossi ailesinin tüm sağır üyeleri gerçek hayatta da işitme engeli olan oyuncular tarafından canlandırıldı.

FİLMİN KONUSU

Ruby Rossi, ailesinde tek işitme engeli olmayan kişidir. Balıkçılık işiyle uğraşan Rossi ailesi, kendilerine tercümanlık yapan Ruby’nin müzik tutkusunun peşinden gitmesiyle sekteye uğrar. Genç kız, ailesi ve tutkusu arasında seçim yapmak zorunda kalacaktır.

Oyuncu kadrosunda; Emilia Jones, Marlee Matlin, Troy Kotsur, Daniel Durant, John Fiore, Lonnie Farmer, Kevin Chapman, Amy Forsyth, Courtland Jones, Molly Beth Thomas, Ferdia Walsh-Peelo, Ayana Brown ve Eugenio Derbez yer alıyor.

EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ CODA’NIN

Filmdeki performansıyla En İyi yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar ödülü alan Troy Kotsur, 1986 yapımı Children of a Lesser God filmindeki performansıyla Oscar kazanan (CODA filminin oyuncusu) Marlee Matlin‘den bu yana ödülü alan ilk sağır aktör oldu. CODA, Sundance Film Festivali‘nde gösterildikten sonra, Appledağıtım haklarını 25 milyon dolara satın aldı ve bu 2021 yılı için bir rekordu. 75. Britanya Akademisi Sinema Ödülleri’nde de 2 BAFTA ödülü almış olan film, kesinlikle kaçırılmaması gereken bir yapım.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY