Efe Teksoy, Altın Palmiye Ödüllü “Titane” Filmini yazdı

JULIA DUCOURNAU’DAN ALTIN PALMİYE ÖDÜLLÜ “TITANE”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; oto- erotizm, dram, karanlık bilim kurgu ve korku-gerilim türündeki “TITANE” filminin alt yapı çözümlemesini, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

KARANLIK BİR YAPIM

‘Titane’ filmiyle 74. Cannes Film Festivali’nde (Festivalin en Prestijli ödülü olan) Altın Palmiye (Palme d’Or) alan Julia Ducournau, tarihte bu ödülü alan ikinci kadın sinemacı ve tek başına bu ödülü kazanan ilk kadın yönetmen olarak adını sinema tarihine yazdırdı. Ayrıca 2021 Toronto Uluslararası Film Festivali‘nde de İzleyici Ödülü‘nü alan Fransız yönetmen, ikinci uzun metrajlı filmiyle kısa sürede ödül sezonuna damgasını vurdu. ‘Titane’ filmi; edebiyatta teknoloji tapınmacılığına karşı çıkan “Yeni Dalga” (New Wave) akımının en önemli temsilcilerinden birisi olan J. G. Ballard’ın ve sinemada “ Beden Korkusu” (Body-Horror) türünün maestrosu olarak anılan David Cronenberg’in izinden gidiyor. Arabayı cinsel bir imge olarak gördüğümüz (J. G. Ballard’ın öncüsü olduğu) Oto-Erotizm türündeki yapımda, günümüz modern teknolojisinin benliğimizde yatan Psikopatolojiyi nasıl harekete geçirebileceğini ve beden-metal arasındaki dehşetli ilişkiyi insan sömürüsü adı altında politik bir eğretilemeyle ekrana taşıyor. Şiddet ve vahşet unsurlarının fazlasıyla ön plana çıktığı yapımda, çağın getirdiği zalim ve ışıltılı dünyaya dair eleştirel bir tavır takınıyor. Cinsel roller ve kimliklere dair çarpıcı uçlara değinmesinin yanı sıra, 21. Yüzyılın toplumsal ve kişisel ilişkilerini de ironik bir dille beyazperdeye taşıyor. Julia Ducournau, filmlerinde seyirciyi rahatsız eden ve geren bir üslup kullanan sinema yapımcıları; Michael Haneke, Lars Von Trier ve Gaspar Noe gibi yönetmenlerin izinden giderek kendi janrını oluşturuyor. Bu nedenle her izleyiciye hitap etmediğini söylemekte fayda var.

FİLMİN KONUSU

Çocukluğunda geçirdiği trafik kazası sonucu kafasına metal plaka konulan Alexia, büyüdüğünde geniş bir hayran kitlesine sahip dansçı olarak hayatına devam etmektedir. Erkeklerin yoğun ilgisinden bunalan genç kız, onları bir noktadan sonra öldürerek seri cinayetler işlemeye başlar ve ardından kılık değiştirerek çocuğu yıllardır kayıp olan bir babayı kandırarak yanına sığınır.

Oyuncu kadrosunda; Vincent Lindon, Agathe Rousselle, Garance Marillier, Laïs Salameh, Mara Cisse, Marin Judas, Diong-Kéba Tacu, Myriem Akheddiou, Bertrand Bonello, Céline Carrère, Adèle Guigue, Thibault Cathalifaud ve Dominique Frot yer alıyor.

ÇARPICI BİR FİLM

Karanlık bilim kurgu tarzındaki ‘Titane’ filmi, 2022’de gerçekleşecek olan 94. Akademi Ödülleri’nde, “En İyi Uluslararası Film” kategorisi için Fransa’nın Oscaradayı. Ayrıca 2021 Avrupa Film Ödülleri’nde “En İyi Saç ve Makyaj Sanatçısı”ödülünü de alan film; dram, korku ve gerilim türlerinin harmanlandığı yılın iddialı yapımlardan birisi.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY