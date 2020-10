Efe Teksoy, Aykırı Süper Kahramanlar “The Boys”u Yazdı

AYKIRI SÜPER KAHRAMANLAR ‘THE BOYS’

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, ‘THE BOYS’ adlı fantastik, mizah ve macera türündeki dizinin 1. ve 2. sezon incelemesini Amerika’nın en çok okunan ilk Türkçe internet Gazetesi AlaturkaOnline için kaleme aldı.

ANTİ KAHRAMANLAR

Amazon Prime‘da yayınlanan ‘The Boys’ dizisi, Amerikalı çizgi roman illüstratörü Garth Ennis ile Kuzey İrlanda asıllı Amerikalı çizgi roman yazarı Darick Robertson‘ın aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlandı. 2. sezonun yayına girmesiyle rekorlar kıran popüler dizi, bir anda gündeme oturdu. Eric Kripke tarafından yaratılan ‘The Boys’, aslında pek alışık olmadığımız tipte bir süper kahraman yapımı. Çünkü kahraman olarak yer alan karakterlerin hepsi, aslında kötü kalpli ve azımasız kişiliklerden oluşuyor. İnsanlara gösterdikleri güler yüzlerinin altında birer kin ve nefret duygusu barınıyor. +18 yaş ibareli dizide fazlasıyla kan, şiddet ve vahşet var. Buna rağmen yetişkinlere yönelik mizahı ve aykırı diyaloglarıyla izleyicilerin beğenisini kazanmış durumda. Öyle ki; beklenilenin üzerinde bir izleyici kitlesine ulaşan ‘The Boys’, 1. sezonun izlenme oranını 2. sezonda yayınna girdiği ilk iki haftada yüzde 89 arttırarak kendi alanında bir rekor kırdı. Ayrıca dizinin 3. sezonun çekimleri 1 Şubat 2021’de başlayacağı duyuruldu. ‘The Boys’, daha önce benzerine rastlanmayan anti kahramanların anlatıldığı farklı bir yapım.

DİZİNİN KONUSU

Birinci sezonda The Boys ekibinin kurulma sürecini ve karakterlerin tanıtıldığı dizinin, ikinci sezonunda süper kahramanlar grubu The Seven ile olan mücadelesini konu alıyor.

Kanunu korumayı amaç edinen The Boys ekibi, süper kahramanları kendi çıkarları için kullanan Vought adlı şirkete ve kendilerine kahraman diyen The Seven grubuna karşı savaşını sürdürmektedir. Ancak başlarında acımasız kahraman Homelander’ın bulunduğu The Seven’ı yıkmak o kadar kolay değildir.

Oyuncuları arasında; Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell ve Colby Minifie bulunuyor.

SÜPER KAHRAMAN MİTİ

Kahraman olarak lanse edilen The Seven grubunun, aslında yozlaşmış ve karanlık bir ekip olduğıu mizahi bir dille anlatılıyor. Öteki tarafta halka kötü olarak tanıtılan The Boys ekibi ise, aslında kötüleri durdurmayı amaç edinen bir grup normal insandan oluşmaktadır. Dizideki en önemli ve altı çizilen mesajda; asıl gerçek kahramanların insanlar oldukları ve kahramanları aramak için dışarıdaki yalanlara değil içinizde bulunan gerçeğe bakmanız gerektiği anlamı yatmakta. Ayrıca süper kahramanların yaratılmasını sağlayan ve onlara gücünü veren V Bileşeni adlı madde ise, aslında süper kahraman olarak tanıtılan karakterlerin her şeylerinin sahte olduğunu gösteriyor.

THE BOYS

Son dönemin popüler dizisi ‘The Boys’, klişe süper kahraman filmlerinden bıkanlar için farklı bir öykü sunuyor. Her bölümünde macera ve aksiyonun arttığı dizinin en büyük özelliği ve cezbedici noktası ise en şok edici ve vurucu sahneleri izleyiciye etkileyici bir mizah diliyle anlatması. ‘The Boys’, muadiline rastlanmayan bir öyküye sahip anti kahramanların anlatıldığı farklı bir yapım.

EFE TEKSOY