Efe Teksoy, Bir Agatha Christie Klasiği “Neden Evans’a Sormadılar?” Dizisini Yazdı

BİR AGATHA CHRISTIE KLASİĞİ “NEDEN EVANS’A SORMADILAR?”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; gizem, macera ve gerilim türündeki “NEDEN EVANS’A SORMADILAR?” dizisini, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

GİZEM DOLU BİR MACERA

ITV-BBC ortaklığıyla kurulan dijital platform Britbox’ta yayınlanan ve Türkiye’de BluTV’de yayına giren “Why Didn’t They Ask Evans?”, polisiye edebiyatın Kraliçesi olarak anılan İngiliz yazar Agatha Christie’nin 1934’te kaleme aldığı aynı adlı klasik romandan uyarlandı. Suç ve gerilim türündeki mini dizi, 10 Emmy adaylığı bulunan Altın Küre ödüllü oyuncu ve film yapımcısı Hugh Laurie tarfından yazıldı ve yönetildi. Birinci bölümün başında çalan müzik “Midnight, The Stars and You”, Stanley Kubrick’in 1980 yapımı kült filmi The Shining’deki kullanımıyla ünlenen eserdir. Her bölümde izleyiciyi gizem ve macerayla buluşturan bu sürükleyici yapımın başrolünü, BAFTA ödüllü İngiliz aktör Will Poulter ve Amerika doğumlu İngiliz aktris Lucy Boynton paylaşıyor.

DİZİNİN KONUSU

Golf oynarken topu yamaçtan aşağı yuvarlanan Bobby Jones, aşağı indiğinde ölmek üzere olan bir adamla karşılaşır. Son nefesini vermeden önce adam “Neden, Evans’a sormadılar?” der. Ölmekte olan adamın bu son sözleri, Bobby Jones ve sosyetik arkadaşı Lady Frankie Derwent’i gizemli bir dedektiflik macerasına yöneltir.

Oyuncu Kadrosunda; Will Poulter, Lucy Boynton, Maeve Dermody, Daniel Ings, Jonathan Jules, Alistair Petrie, Nicholas Asbury, Morwenna Banks, Richard Dixon, Benedict Wolf, Nia Trussler Jones, Amy Nuttall ve Hugh Laurie yer alıyor.

İNSAN DOĞASININ KARANLIK TARAFI “POLİSİYE ROMANLAR”

Hikâyenin kahramanı Bobby Jones’un adı, romanın yayınlandığı dönemde şöhretinin zirvesinde olan ve spor tarihinin en etkili isimlerinden birisi olan Amerikalı golfçü Robert Tyre “Bobby” Jones Jr.’dan gelmektedir. Dizideki bir başka dikkat çeken detay ise, Frankie’nin Bobby’i sık sık ‘Steve’ takma adıyla çağırması. Romanda bu olay sadece bir kere olur ve “Seni anlıyorum Steve’ der.” Ancak açıklama yapılmaz. Buna rağmen başrolünü Humphrey Bogart ve Lauren Bacall‘ın paylaştığı Ernest Hemingway’in romanından uyarlanan To Have and Have Not’taki karakterler Harry ve Marrie, birbirlerine Steve ve Slim derler. Bu takma isimler aynı zamanda yönetmen Howard Hawks ve eşi Nancy Keith tarafından kullanılan takma adlardı. Alman film kuramcısı, sosyolog ve filozof Siegfried Kracauer; ‘’Polisiye Roman: Felsefi Bir İnceleme’’ adlı eserinde polisiye romanlarının gerçeklikten kopuk topluma başka bir yerde göremeyeceği netlikte bir ayna tuttuğundan bahseder. Bu mini dizide de, Kracauer’in bahsettiği gibi hikâyede anlatılan toplumun çarpıtılmış ve yozlaşmış kısmının derin bir yansıması olduğunu görüyoruz.

Gizem, suç, gerilim ve macera türündeki ‘’Why Didn’t They Ask Evans?’’, polisiye ve dedektif yapımları hayranlarının kaçırmaması gereken heyecan dolu bir yapım.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY