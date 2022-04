Efe Teksoy, Disney ve Pixar’ın Yaptığı “Turning Red (Kırmızı)” Filmini Yazdı

DISNEY VE PIXAR’DAN MACERA DOLU BİR ANİMASYON “KIRMIZI (TURNING RED)”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; macera ve komedi türündeki “KIRMIZI (TURNING RED)” adlı animasyonun incelemesini ve gizli mesajlarının çözümlemesini, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

ERGENLİK KARMAŞASI

Pixar Animasyon Stüdyoları’nın 25. uzun metrajlı filmi olan Kırmızı (Turning Red); ergenliğe adım atmış olan genç bir kızın, çocukluktan erişkinliğe geçerken yaşadığı fiziksel ve ruhsal değişimleri metaforik bir dille harmanladığı fantastik bir hikaye anlatıyor. Bunun yanı sıra, alt metninde gençlere sorumluluk ve yardımlaşma duygusunun önemini aktarıyor. Yönetmen koltuğunda Çin doğumlu Kanadalı animatör Domee Shi’nin oturduğu animasyonda, Uzak Doğu kültürünün etkilerini görüyoruz. Filmdeki aile tapınağını koruyan kırmızı pandalar, Budist Nio koruyucularına dayanmaktadır ve ağızlarının açık ve kapalı olması da doğumu ve ölümü simgelemektedir. Ayrıca animasyona hakim olan kırmızı renk tonunun sebebi ise, Çin kültüründe şans, neşe ve mutluluğu simgeleyen önemli bir renk olmasındandır. 4 sayısının uğursuz olarak tasvir edilmesinin sebebi de, hem Mandarin hem de Kantonca ölüm kelimesine benzediği için Çin kültüründe şanssız olarak kabul edilir. Disney sanatçıları, animasyon meraklılarını eğlendirmek için her Pixar yapımında “A113” rakamını gizli bir yere saklarlar. Bu rakam Kaliforniya Sanat Ensitüsü’nde bulunan bir sınıfın kapı numarasıdır. Turning Red filminde de, hem Mei Lee karakterinin gitmek istediği 4*Town konserinin biletleri, hem de ailenin babası Jin Lee karakterinin şerit çekmek için kullandığı alet A113 rakamını içeriyor. Filmdeki Four Town müzik grubunun şarkılarını; 94. Akademi Ödülleri’nde No Time To Die filmiyle ‘En İyi Özgün Şarkı’ dalında Oscar ödülü kazanan Amerikalı ünlü şarkıcı Billie Eilish ve kardeşi Grammy ödüllü sanatçı Finneas O’Connelhazırladı.

FİLMİN KONUSU

13 yaşındaki genç kız Mei Lee, annesinin sorumluluk sahibi minik kızı olmak ile ergenliğin karmaşası arasında kalmıştır. Aşırı koruyucu olan annesi Ming, kızından asla uzaklaşmak istemez ve baskıcı sayılabilecek kadar kızının üzerine düşmektedir. Kendine güvenen Mei Lee ise; tüm bunlar yetmezmiş gibi, bir de heyecanlandığı zaman dev bir kırmızı pandaya dönüşmeye başlar.

Animasyonun orijinal seslendirme kadrosunda; Rosalie Chiang, Sandra Oh, Ava Morse, Hyein Park, Maitreyi Ramakrishnan, Orion Lee, Wai Ching Ho, Tristan Allerick Chen, Lori Tan Chinn, Mia Tagano, Sherry Cola ve Lillian Lim yer alıyor.

DÖRDÜNCÜ DUVARIN YIKILIŞI

Turning Red filminin en önemli özelliklerinden birisi dördüncü duvarın kırıldığı ilk Pixar yapımı. Dördüncü Duvar kavramı tarihte ilk olarak 19. yüzyıl tiyatrosunda Fransız filozof Denis Diderot tarafından ortaya konan bir kavramdır. İzleyiciye doğrudan hitap ederek güldürüye yardımcı bir araç olarak kullanılır. Gerçekçilik akımıyla gelişen bu olgu, Mei Lee karakterinin sevimliliği ve sempatikliğiyle izleyiciyi etkisi altına alıyor. Mei karakterinin ailesindeki kadınların kırmızı bir pandaya dönüşmesi ve buna eşlik eden kişilik değişiklikleri, ergenliğin gelişini ve beraberinde gelen isyan ve bağımsızlık ihtiyacını sembolize etmektedir. Finalde ikilemde kalan ana karakterin, ailesinin mirası ve okul arkadaşlarıyla paylaştığı kültür arasında bir denge kurma arzusunu simgeleyen ikinci benliğini yani panda kişiliğini seçmeye karar verdiğini görüyoruz. Walt Disney Pictures ve Pixar Animation Studios tarafından üretilen macera ve komedi türündeki Kırmızı/Turning Red, kesinlikle kaçırılmaması gereken bir animasyon.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY