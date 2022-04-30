Efe Teksoy yazdı, 47 Milyar Dolarlık Bir Aşk Hikayesi “WeCrashed”

47 MİLYAR DOLARLIK BİR AŞK HİKÂYESİ “WeCrashed”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; komedi, dram ve biyografi türündeki “WECRASHED” dizisini, kamera arkasının bilinmeyenlerini Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

ZİRVEYE GİDEN YOL

Başrollerini; Oscar ödüllü aktör Jared Leto ve Sefiller (Les Misérables) filmindeki Fantine rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar Ödülü kazanan Anne Hathaway’in paylaştığı biyografi türündeki WeCrashed dizisi, dünyanın en büyük girişimlerinden WeWork şirketinin hızlı yükselişini ve bir anda düşüşünü anlatıyor. Değeri 47 milyar dolara kadar çıkan bir ticari emlak şirketinin kurucuları Adam Neumann ve eşi Rebekah Neumann’ın hayatına odaklanan Apple TV+yapımı olan mini dizi, David Brown tarafından sunulan WeWork Downfall adlı podcast serisinden uyarlandı. Şirketler için üretim-kullanım alanları ve ofis hizmetleri sunan WeWork’ün, inanılmaz hikâyesini izlerken hem gülecek hem de çok şaşıracaksınız.

DİZİNİN KONUSU

Gerçek olaylara dayanan mini seri WeCrashed; İsrail asıllı Amerikalı bir iş adamı olan Adam Neumann’ın çöküşe geçmeden önce değerini 47 milyar dolara hızla çıkardığı WeWork şirketini ve dünyanın en zengin ve prestijli yatırımcılarını hüsrana uğratan inanılmaz girişimcilik macerasını anlatıyor.

Drew Crevello ve Lee Eisenberg’in yaratıcılığını üstlendiği yapımın oyuncuları arasında; Jared Leto, Anne Hathaway, Kyle Marvin, Theo Stockman, Andrew Burnap, Troy Iwata, Cricket Brown, Robert Emmet Lunney, Anthony Edwards, O-T Fagbenle, Kim Eui-sung ve Steven Boyer yer alıyor.

KAMERA ARKASI

–Jared Leto‘nun doğal göz rengi mavidir. Ancak Adam Neumann rolünü canlandırmak için kahverengi kontak lensler kullanmak zorunda kaldı.

– Oyuncu Jared Leto, iş adamı Adam Neumann‘dan 7 yaş büyüktür ve Amerikalı aktris Anne Hathaway de, iş kadını Rebekah Neumann‘dan 4 yaş küçüktür. Neumann‘lar arasında 1 yaş fark olmasına rağmen Jared Leto, Anne Hathaway’den neredeyse 11 yaş büyüktür.

– Alkol musluğunun açık bırakıldığı sahne, WeWork şirketinde meydana gelen gerçek bir olaya göndermedir. Gerçekte ise; şirkette çalışan arkadaşını ziyaret eden birisi, yanlışlıkla içecek musluğunun kafasını kırdı fakat kimseye söylemeyerek uzaklaştı ve görmezden geldi. İçecek tüm çalışma alanını doldurdu ve aşağıdaki WeWork dışı perakende alanına kadar taştı.

WECRASHED

Apple TV+ yapımı olan WeCrashed dizisi, sizlere inanılması güç ancak bir o kadar gerçek olan girişimcilik hikâyesi sunuyor. Komedi, dram ve biyografi türündeki mini-dizi, kesinlikle kaçırılmaması gereken bir yapım.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY