“Beast”, İdris Elba’dan Gerilim Dolu Bir Hayatta Kalma Mücadelesi.. Efe Teksoy yazdı.

GERİLİM DOLU BİR HAYATTA KALMA MÜCADELESİ “CANAVAR (BEAST)”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; macera, gerilim ve dram türündeki “BEAST” adlı filmi, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

TEHLİKELİ BİR YOLCULUK

Universal Pictures ve Will Packer Productions/RVK Studious yapımı Canavar(Beast), Güney Afrika’nın tehlikeli aslanlarıyla sizleri soluksuz bırakacak bir gerilim sunuyor. Yapım; Everest, Zorlu İkili (2 Guns), Son Vurgun (Contraband) filmlerinin başarılı yönetmeni Baltasar Kormákur imzasını taşıyor. Filmin görüntü yönetmeni ise, Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles, Dangerous Liaisons ve Big Fish’le tanınan Oscar ödüllü Fransız görüntü yönetmeni Phillippe Roussselot. Tümüyle Güney Afrika’da çekilen filmde, daha önce hiç kullanılmamış son teknoloji görsel efektler sayesinde çekimlerinde gerçek aslan hiç kullanılmadı. Yapımda iki genç kızıyla seyahate çıkan bir babanın, bozkırın tek bir uç yırtıcısı olduğunu kanıtlamaya çalışan kocaman bir aslan tarafından avlanırken bulmalarını konu alıyor. İnsana ve canavarın karşılaştığı ve mücadele ettiği anlatılar, en az hikayelerin kendisi kadar eskiye dayanır. Antik Yunan mitolojisi nden Theseus ile Minotaur, Perseus ile Medusa, Amerikalı yazar Herman Melville’in dünya edebiyatının en çok okunan klasik eserleri arasında yer alan Moby Dick, Jules Verne’in Denizler Altında 20.000 Fersah gibi ünlü romanlar ve tabi ki popüler kültür ikonu haline gelen Jaws, King Kong, Anakonda ve Jurassic Park ile Stephen King’in Cujo örneklerinde olduğu gibi hayatta kalma mücadelesinin varoluşun temelini oluşturduğunu görüyoruz. Başrolünü BAFTA ve Prime Time Emmy Ödülleri’ne aday gösterilen İngiliz aktör Idris Elba üstleniyor.

FİLMİN KONUSU

Dr. Nate Daniels, kızlarını da yanına alarak Güney Afrika’ya dönüyor.

Uzun süre önce planlanan gezide kızlarıyla birlikte eski bir aile dostu ve vahşi hayat biyoloğu Martin Battles’ın yönettiği bir doğal hayat alanına gelirler. Eğlenceli başlayan yolculuk, kaçak avcılar yüzünden insanları artık düşman olarak gören tehlikeli bir aslan yüzünden hayatta kalma mücadelesine dönüşür.

Oyuncuları arasında; Idris Elba, Sharlto Copley, Iyana Halley, Leah Sava Jeffries, Liyabuya Gongo, Martin Munro ve Daniel Hadebe yer alıyor.

HİKAYE VE YAPIM TASARIMI

İdari yapımcı Jaime Primak Sullivan, gişe rekortmeni filmlerin yapımcısı Will Packer’ı arayıp, Stephen King’in klasikleşmiş korku romanı Cujo’daki dehşet saçan kuduz Saint Bernard yerine Aslan’ı koyarak film yapma fikriyle geldiğinde Packer hemen kabul etmiş.

Packer ve yapımcı James Lopez karakterleri ve hikayeyi Primak Sullivan’ın önermesi üzerine 2018’deki hit gerilim filmi Breaking In’de birlikte çalıştıkları senaryo yazarı Ryan Eagle’a yönelmişler. Bu süreçten sonra senaryo, bir babanın ailesini koruma mücadelesini konu alan büyük aksiyon dolu bir gerilime dönüşmüş. Senaryo geliştirme sürecinde aslanların kaçak avcılarla yaşadığı ölüm kalım savaşlarını keşfetmişler ve ona da hikayede yer vermişler. Packer ve Lopez’in büyük bir aksiyonu çekebilecek ama aynı zamanda hikayenin derin duygusal alt metnini de yakalayabilecek bir yönetmene ihtiyaçları varmış ve İzlandalı, ünlü yönetmen Baltasar Kormákur’a teklif etmişler. Kormákur, filmin önermesinden ve vaadinden etkilenmiş. Aslında bu filmin çocukluğundan beri yapmak istediği film olduğunu belirten yönetmen, şunları söylüyor; “Ben bir hayvanseverim. Kırlarda atlarımla dolaşırım. Çocukken bile Afrika aslanlarının resimlerini keserdim. Anneme Canavar’ı söylediğimde eski bir defteri çıkardı ve ‘Bu filmi yapma nedenin bu olabilir.’’

KORKUTUCU ASLANIN TASARIMI

Canavar filmindeki korkutucu aslan, son teknoloji CGI kullanılarak yaratıldı, tasarım ve çekim açısından önemli zorluklara yol açtı. Yapım sırasında oyuncuların ve yapım ekibinin görsel referans almak için aslanın fiziken temsiline ihtiyaçları oldu. Yönetmen Baltasar Kormákur konuyla ilgili şu açıklamalarda bulunuyor; “Çoğu zaman bize anı vermek üzere gri tişörtlü, iri bir dublör kullandık. Aslanımızın kafası kadar kocaman bir şapkası vardı. Bu da bize aslanın ne yapıp ne yapamayacağı konusunda referans sağladı. Sonra temiz olması için onsuz çekim yaptık. Bir sahnenin tamamını yaparken bu daha da tuhaf oluyor. Artık aslan yok ama bir aslana tepki veriyorsunuz.” Yönetmen Kormákur bu deneyimi oldukça sevdiğini şöyle açıklıyor: . “Bana alet kutuma koymak için başka bir alet verdi. Enrik Pavdeja’yla (Jurassic Park Yıkılmış Krallık) birlikte çalıştım. Müthiş bir görsel süpervizördür ve animatör ekibi Framestore’dan. Hem sette hem de bir yıla yakın filmin post prodüksiyonunda çalıştılar.”

Yapımdakilerin hepsi aslanın özellikle saldırıya uğrarken nasıl olacağının dinamiklerine odaklandılar. Oyuncu Idris Elba çekimle ilgili şunları söylüyor; “Baltasar ve ben, referans olarak neredeyse soyu tükenmiş olan dev Berberi aslanından bahsettik. O şey bir arabaya vurduğunda arabanın hareket ettiğini hissedebiliyorsunuz. Sıradan bir aslan değil. Bu aslan devasa. Bir arabanın diğerine çarpması gibi. İzleyiciye aslanın ölçeğini ve gücünü hissettirmek için çok zaman harcadık. Aynı zamanda son derece zeki ve hesaplı bir yırtıcı.”

Kerry Greg (Avengers: Ultron Çağı) yönetimindeki dublör ekibi, yaratıklarla, görsel ve ses efektleri departmanlarıyla yakın çalışarak dövüşlerin sonuna kadar bir aslanla insan arasındaki gerçekçi bir dövüş olması için çalıştı. Nate Daniels ile aslan arasındaki son karşılaşma Güney Afrika’nın Kuzey Cape bölgesinde çekildi. Yapım o kadar Kuzeydeymiş ki neredeyse artık Güney Afrika’da olmadıklarını belirten Kormákur şunları söylüyor; “Nambiya sınırındaydık. Bazı çekimlerde hem Güney Afrika’yı hem de Nambiya’yı görüyorduk.”

ÇEKİM MEKANLARI

Çekimleri, Güney Afrika’nın Limpopo eyaletinde, Kuzey Cape ve Cape Town’da yapıldı. Yapımcı James Lopez yaşananlarla ilgili şunları söylüyor; “Bu bölgeye bu boyutta bir yapım getirebildiğimiz için gururluyuz. Böyle bir yapımın bu bölgedeki insanlar üzerindeki etkisini ilk elden gördük. Hikâye, bir koruma alanında geçiyor ve çekim yapmak için farklı mekanlar hakkında görüştük. Güney Afrika listede birinci sıradaydı. Güney Afrika’daki film sektörü güçlü. Buradaki topraklara dokununca, bölgeyi keşfedince ve Güney Afrika’nın film camiasının neler sunabileceğini görünce doğru kararı verdiğimizi biliyorduk.” Ayrıca yapımcılar, çekim yapılan doğal ortamları korumak istediler. Idris Elba’nın deredeki suya girdiği bir sahnesi için yapım ekibi gerçek bir dere yaptı ve böylece hayvanlar tarafından kullanılan su pınarını rahatsız etmediler. Yapım tasarımcı Jean-Vincent Puzos ve ekibi suyu getirdi, ağaçların ve kayalığın olduğu bir alan düzenlendi. Bu da suya kusursuz bir çizgisi olan son derece büyük bir göl gibi bir ayna efekti verdi. Yönetmen Baltasar Kormákur için Güney Afrika’nın “Hollywood” versiyonunu değil de gerçekçi bir Güney Afrika sergilemek önemliydi. Nambiyalı kostüm tasarımcı Moira Anne Meyer, Güney Afrika’da yaşıyor ve köylülerin ve kaçak avcıların özgün gardıroplarına zengin, kültürel referanslar getirdi. Beast filminin oyuncu kadrosu farklı ülkelerden gelse de yapımcılar için yardımcı oyuncuların çoğunun Güney Afrika’dan olması önemliydi. Lopez şöyle söylüyor; “Filmde bazı Venda dili duyacaksınız. Filmin çekildiği Güney Afrika’nın kuzeydoğu bölgesinde konuşulan yerel dillerden biridir. Ayrıca gerçek şehir ve lokasyon isimlerini kullandık. Oyuncu kadrosu, lehçe ve köyün mimarisi konusunda onurlandırdık. Bunların hepsi de hikayeye sadık kalarak yapıldı.”

CANAVAR (BEAST)

Çekimlerinde hiç gerçek aslan kullanılmadığını açıklayan yapım ekibi, filmin yapımında kesinlikle hiçbir hayvana zarar verilmediğini belirtiyor. Sadece gerçek aslan görüntülerinin görsel referans amaçlı olarak kullanıldığını ekleyen yapımcılar, Ana aslan ve diğer aslanlar daha önce hiçbir filmde kullanılmamış olan, son teknoloji, modern görsel efektlerle yapıldığını vurguluyor. Gerilim, macera ve dram türündeki Canavar (Beast) filmi, izleyiciye korku ve adrenalin yüklü bir Güney Afrika serüveni sunuyor.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY