Efe Teksoy Yazdı, Bir Gişe Canavarı: “Kirpi Sonic 2 (Sonic The Hedgehog 2)”

BİR GİŞE CANAVARI: “KİRPİ SONIC 2 (SONIC THE HEDGEHOG 2)”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; aksiyon, macera ve komedi türündeki “SONIC THE HEDGEHOG 2” filmini Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

MAVİ KİRPİ REKORLA GERİ DÖNDÜ

SEGA Video Oyununa dayanan Kirpi Sonic 2 (Sonic the Hedgehog 2), küresel çapta 350 milyon doları aştı ve tüm zamanların en yüksek gişe hasılatı yapan video oyun uyarlaması oldu. Dünyanın sevdiği sevimli mavi kirpi, yeni seviye maceralar için hayranlarına geri döndü ve ilk filmde Sonic karakterinin görünümüyle çıkan tartışmalardan sonra, bu yapımda karakter modellerinde çeşitli ayarlamalar yapıldı. Bu defa karakter; ilk filmden çok daha uzun, daha az doygun bir kürkü bulunuyor ve ayrıca daha etkileyici yüz mimiklerine sahip. Seriye kaldığı yerden devam eden filmin antagonisti Dr. Robotnik (Eggman) karakterini yine Altın Küre Ödülü sahibi usta aktör Jim Carrey canlandırıyor. Yönetmen koltuğunda Amerikalı sinema yapımcısı ve animatör Jeff Fowler’in oturduğu yapımın senaryosu Pat Casey, Josh Miller ve John Whittington’a ait. Yapımcıları arasında Hızlı ve Öfkeli ile Deadpool’un yaratıcıları; Neal H. Moritz, Toby Ascher, Toru Nakahara ve Hitoshi Okuno yer alıyor.

FİLMİN KONUSU

Green Hills’e yerleşen Sonic, gerçek bir kahraman olmak için gereken özelliklere sahip olduğunu kanıtlamak için artık sabırsızlanmaktadır. Anca kötü adam Dr. Robotnik, bu defa tehlikeli yeni ortağı Knuckles ile birlikte medeniyetleri yok etme gücüne sahip olan bir zümrüdün arayışıyla geri döner ve savaş başlatır. Sonic, yeni tanıştığı dostu Tails’le ekip olur ve zümrüdün yanlış ellere düşmeden bulmak için dünya çapında amansız bir yolculuğa çıkar.

Filmin oyuncuları arasında ve orijinal seslendirme kadrosunda; James Marsden, Sonic’i seslendiren Ben Schwartz, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally ile yine Jim Carrey ve kadroya yeni gelen Shemar Moore, Knuckles’ı seslendiren Idris Elba ve Tails’i seslendiren Colleen O’Shaughnessey bulunuyor.

KAMERA ARKASI

-Oyuncu Idris Elba, New York Times‘a Knuckles’ın kökeninin karakterin sesini geliştirmesine yardımcı olduğunu söyledi. Elba, karakter için “Kabilesinden gelen bir savaşçı ve İngilizce onların ana dili değil. Sonic’in yaptığı gibi bir mizah anlayışı yok. Çok kuru ve gerçekçi biri ve İngilizceyi sadece anlatmak istediğini anlatmak ve yoluna devam etmek için kullanıyor. Kibarlıklara ayıracak vakti yok. Bu yapıyı, sesinin neye benzediğini geliştirmeye başlamanın bir yolu olarak kullandık.” diye belirtti.

-Filmin başında Robotnik karakterine saldıran maskeli kabile, Babillilere bir göndermedir.

–Kirpi Sonic, bu filmde İlk defa yenilmezlik ve süper güçle birleşmiş versiyonu olan Super Sonic’e dönüşmektedir. Bu versiyonu, video oyununda genellikle Yedi Kaos Zümrütünün hepsini toplayan oyuncular için bir ödüldür.

– Shadow karakterinin görüntüsü, gözlerinin elektrikle parladığını gösteriyor ve Sonic ve Knuckles gibi biyo-elektrik kullanabildiğini güçlü bir şekilde ima ediyor.

SONIC THE HEDGEHOG 2

Aksiyon, macera ve komedi türündeki aile filmi olan Kirpi Sonic 2 (Sonic the Hedgehog 2), sizlere keyifli vakit geçirebileceğiniz heyecanlı ve bir o kadar da sürükleyici bir serüvene davet ediyor.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY