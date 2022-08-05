Efe Teksoy yazdı, “DC League of Super-Pets”

SÜPER KAHRAMANLAR İŞ BAŞINDA “DC SÜPER EVCİLLER TAKIMI (DC LEAGUE OF SUPER-PETS)”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; Süper kahramanlar ve evcil hayvanların aynı çatı altında buluştuğu, macera, aksiyon ve komedi türündeki “DC League of Super-Pets” animasyonu, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

MACERA BAŞLIYOR

Yönetmenliğini The Lego Movie serisinin deneyimli yazar ve danışmanı Jared Stern ve Sam Levine’in üstlendiği “DC Süper Evciller Takımı”, 90 milyon dolar bütçeli bir Warner Bros. Pictures animasyonu. Vizyona girdiği ilk hafta sonunda 23milyon dolarlık açılışla Kuzey Amerika gişesinde en üst sırada yer aldı. Süper kahramanlar ve evcil hayvanların aynı çatı altında buluştuğu bu spin-off yapım, DCEvreninin az bilinen kahramanları Krypto ve Ace’i ön plana çıkarıyor. Superman’in sadık dostu Krypto, ilk defa Amerikalı yazar Otto Binder ve ünlü illüstrator Curt Swan’ın 1955 tarihli çizgi romanı Adventure Comics #210’un Superboy Adventure hikayesinde ilk görünümünü kazandı. Batman‘in suçla mücadele ortağı olarak gösterilen Ace karakteri ise, yazar Bill Finger ve sanatçı Sheldon Moldoff’un 1955 yılında Batman #92’de ilk çıkışını yaptı. Yapım tasarımcısı Kim Taylor; DC Evrenindeki en tanınmış şehirlerden biri olan Metropolis’in tasarımı için, 1920 ve 30’lu yılların Fransa menşeli sanat akımı Art Deco mimarisinin esin kaynağı olduğunu ve ütopik hava vermek için ise, renk paletinde çoğunlukla; altınrenkli ışıklar, turuncular ve maviler kullanıldığını belirtiyor. Animasyonun akıldan çıkmayan müzikleri ve süper kahramanlar kadar güçlü melodileri ise, Transformers film serisindeki besteleriyle adını duyuran Amerikalı müzik besteci Steve Jablonsky imzasını taşıyor. Yapımın DC Comics çizgi roman tarihine dayanan görsellerinde olduğu gibi, müziklerinde de klasikleşmiş ikonik DC ezgileri kullanıldı. Düşünürler arasında komediye en yüksek değeri veren filozoflardan birisi olan Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Tinin Fenomenolojisi’nde komediyi en yüksek tinsel sanat eseri olarak görür. Modern komedi filozoflarının en büyüğü olarak gösterilen Rus akademisyen Mikhail Bahtin, Rabelais ve Dünyası’nda kahkahanın sadece komik olaylarla ilgili olmadığını aynı zamanda bir bilgi biçimi ve derin bir felsefi anlamı olduğunu belirtir. Bu animasyonun alt metninde de, edebiyatta ders verme amacı güden Fabl türünün özelliklerini taşıdığını, hiciv ve taşlama altında dostluk ve arkadaşlığın önemini vurgulayarak genç izleyici kitlesine doğru yola sevk edecek olumlu mesajlar verdiğini görüyoruz. Ayrıca asıl gerçek süper gücün, kendine inanmak ve dostlarına güvenmek olduğunu hatırlatıyor.

ANİMASYONUN KONUSU

Aynı süper güçleri paylaşan ayrılmaz ikili Superman ve onun sadık dostu Süper Köpek Krypto, Metropolis şehrini kötülere karşı beraber korumaktadır. Adalet Birliği üyeleri ve Superman kaçırılınca, Krypto barınaktaki hayvanlardan zoraki bir takım kurmak mecburiyetinde kalır. Yarasa Köpek Ace, Koca Göbekli PB, Kaplumbağa Merton ve Sincap Chip tarafından oluşan bu sokak çetesi, kazandıkları yeni güçler sayesinde Krypto’ya Süper Kahramanları kurtarmakta yardım edeceklerdir.

Seven Bucks yapımı animasyonun orijinal seslendirme kadrosunda; Dwayne Johnson, Kevin Hart, Keanu Reeves, John Krasinski, Olivia Wilde, Jameela Jamil, Kate McKinnon, Ben Schwartz, Diego Luna, Natasha Lyonne, Jemaine Clement, John Early, Yvette Nicole Brown ve Dascha Polanco gibi yıldız isimler yer alıyor.

SÜPER EVCİLLER TAKIMI

Animasyonun Post-credits sahnesinde, Black Adam ve Anubis karakterleri görülüyor. Her ikisini de yakında vizyona girecek olan Black Adam (2022) filminde başrol oynayacak olan Dwayne Johnson seslendiriyor. Tasarım ekibinin en zorlandığı konulardan birinin sadelik olduğunu belirten animasyon sorumlusu Dave Burgess, Krypto ve Ace karakterlerinin basit şekillere ve keskin açılara sahip olduklarını ve bunu bilgisayar animasyonunda kullanmanın çok zor olduğunu söylüyor. Çalışmaya başladıklarında Burgess, geçmişte Krypto’nun çizgi film ve çizgi roman olarak çizilmiş olmasının kendilerine bolca referans sağladığını da ekliyor. Bir başka detay ise; ’nun karakter tasarımı sırasında, burnu ve yüzünün Superman logosunun S harfine benzetilerek ikili arasındaki bağın iyice güçlendirilmesi. Aksiyon, macera ve komedi türlerindeki DC League of Super-Pets, super kahraman yapımı hayranlarının ve animasyon severlerin kaçırmaması gereken bir eğlence sunuyor.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY