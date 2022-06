Efe Teksoy Yazdı, Gerçek Bir Japon Mafyası “Yakuza” Hikayesi: “Tokyo Vice”

GERÇEK BİR JAPON MAFYASI ‘YAKUZA’ HİKÂYESİ’: “TOKYO VICE”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; suç, dram ve gerilim türündeki “TOKYO VICE” dizisini, büyük düşünür, filozofların ve klasik yazarların görüşlerini örnekleyerek, çekim detaylarının bilinmeyenlerini, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

JAPONYA’NIN YERALTI DÜNYASINA SIRA DIŞI BİR YOLCULUK

HBO Max’te yayınlanan Tokyo Vice; kariyerinin büyük çoğunluğunu Japonya’da geçiren Amerikalı gazeteci ve yazar Jake Adelstein’in, Japonya’nın Yomiuri Shimbun adlı büyük ulusal gazetesinde ilk yabancı gazeteci olarak çalıştığı dönemde yaşadıklarını anlattığı 2009 tarihli ‘’Tokyo Vice: An American Reporter on the Police Beat in Japan’’ adlı kitabından uyarlandı. Suç, dram ve polisiye türündeki dizi, kökeni 1603 ve 1868 yıllarını kapsayan Tokugawa Dönemi‘ne dayanan Yakuza organizasyonlarının, gerçek yaşam ritüellerinden, geleneklerinden ve tarihinden ilham alıyor. Başrollerini 2003 yapımı The Last Samurai filmindeki Katsumoto rolüyle Oscar’a aday olan Ken Watanebe, 2017 yapımı Baby Driver ve 2021 tarihli West Side Story yapımlarıyla yıldızı parlayan Amerikalı aktör Ansel Elgort paylaşıyor. Dizi boyunca, güç arzusunun ve istencinin Tokyo Vice’ın temelini oluşturduğunu görüyoruz. Bu anlamda ortaya, Alman filozof Friedrich Nietzsche’nin Güç İstenci kavramı ve Alman siyaset felsefecisi ve toplumsal teorisyen Hannah Arendt’in bahsettiği şiddet ve itaat istenci olguları çıkıyor.

DİZİNİN KONUSU

Tokyo’nun en büyük gazetelerinden birisinde çalışan araştırmacı gazeteci Jake Adelstein, tanıştığı dedektif Hiroto Katagiri ile birlikte şehrin en güçlü suç patronlarının hâkim olduğu yeraltı dünyasına adım atacaktır.

Oyuncuları arasında; Ansel Elgort, Ken Watanabe, Rachel Keller, Shô Kasamatsu, Ella Rumpf, Rinko Kikuchi, Shun Sugata, Takaki Uda, Kosuke Tanaka, Masato Hagiwara, Eugene Nomura ve Ayumi Tanida yer alıyor.

DETAYLAR

–2013‘te ilk kez yapım aşamasına girdiğinde, Adelstein rolünü Harry Potter film serisinin başrol oyuncusu Daniel Radcliffe oynayacaktı.

-Oyuncu Ansel Elgort, dizi için akıcı bir şekilde Japonca konuşmayı öğrendi ve rolüne hazırlanırken profesyonel gazetecilerden yazma eğitimi aldı.

– Ansel Elgort‘un ebeveynlerini oynayan Danny Burstein ve Jessica Hecht, Fiddler on the Roof‘un 2015 Broadway yeniden canlandırmasında karı koca Tevye ve Golde‘u oynadılar.

BİR SUÇ İMPARATORLUĞU

Doksanlara nostaljik bir bakış sunan HBO Max serisi, (Ken Watanabe’nin deyişiyle) bir nevi baba-oğul hikayesiyle bezenmiş bir kuşak çatışması hikayesi sunuyor. Böylece öykünün; Rus edebiyatının en büyük klasik yazarlarından İvanTurgenyev’in Babalar ve Oğullar eseri ve psikolojide Sigmund Freud’un ‘Oidipus Karmaşası’ kavramı üzerine kurulu olduğunu görüyoruz. Dizinin ilk bölümünü; Heat, The Last of the Mohicans, The Insider ve Collateral filmlerinin usta yönetmeni Michael Mann yönetiyor. HBO Max’in suç, dram ve gerilim türündeki yeni serisi Tokyo Vice, Yakuza ailelerine odaklanan ve Tokyo’nun doksanlı yıllardaki polis teşkilatı ve aynı zamanda adalet sistemindeki yozlaşmayı sosyo-politik çerçeveden irdeleyen bir suç drama dizisi. Aydınlanma Çağı’nın en büyük düşünürlerinden biri olan Fransız filozof Voltaire, bütün toplumların temelinin adalet olduğunu belirtir. Tokyo Vice ise, bizlere adaletsizlik ve zulümü Neo-noir tarzda işleyen bir hikâye çerçevesinde sunuyor. Bu anlamda Voltaire’in derin bir anlama sahip olan adalet görüşünün, doksanlar Tokyo’sunda Yakuzalar tarafından kısıtlandığını ve engellendiğini görüyoruz.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY