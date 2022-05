Efe Teksoy yazdı, Gerilim Dolu bir Stephen King Uyarlaması “Tepki (Firestarter)”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; korku, gerilim ve bilim kurgu türündeki “TEPKİ (FIRESTARTER)” filminin kamera arkasını ve yapım tasarımı ile lokasyonların bilinmeyenlerini araştırarak Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

ATEŞİ TUTUŞTURMAK

Korku edebiyatının kralı olarak anılan Stephen King’in 1980 tarihli aynı adlı klasik gerilim romanının yeni uyarlaması Tepki (Firestarter), düşük bütçeli ancak başarılı korku-gerilim yapımlarına imza atan Blumhouse Productions ve Universal Pictures imzasını taşıyor. Filmin başrollerini; American Horror Story, Black Widow, The Tomorrow War ve It Chapter Two gibi dev yapımlarda rol alarak adını duyuran 11 yaşındaki Amerikalı oyuncu Ryan Kiera Armstrong ve High School Musical adlı seriyle genç yaşta yıldızı parlayan ünlü Amerikalı aktör Zac Efron paylaşıyor. Paranormal Activity serisinde birlikte çalışan yapımcılar Jason Blum ve Akiva Goldsman; 1984 yılında Drew Barrymore’un rol aldığı ilk uyarlamanın ardından geçen 30 yıldan uzun bir süre sonra, 21. yüzyılda tekrar yapma fikri ortaya çıkınca bunun için doğru zaman olduğuna karar vermişler. Blumhouse Productions şirketiyle Cadılar Bayramı Öldürür’de çalışan ve yapım şirketiyle uzun yıllardır birlikte olan filmin senaristi Scott Teems; “Bu filmin yapımındaki armağanlarımızdan biri de zaten hikâyenin oldukça sadık bir film uyarlaması olmasıydı.” diye belirtiyor.

FİLMİN KONUSU

McGee ailesi, geçmişte gizli bir kuruluş tarafından düzenlenen bir deney için gönüllü denek olarak katılır ve bunun sonucunda olağanüstü psişik yetenekler ortaya çıkar. Çiftin dünyaya gelen kızları Charlie ise, görülen en olağanüstü ve kontrol edilemez güçle bahşedilmiştir: Pirokinezi yani zihniyle ateş yaratma yeteneği.

Yönetmen koltuğunda Keith Thomas’ın oturduğu filmin oyuncu kadrosunda; Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong, Sydney Lemmon, Kurtwood Smith, John Beasley, Michael Greyeyes, Gloria Reuben, kurtwood Smith, Tina Jung ve John Beasley yer alıyor.

HİKÂYENİN UYARLANMASI

Yönetmen Keith Thomas, romana sadık kalarak Stephen King’in hikaye anlatım yeteneklerinin derinliğini ve genişliğini vurgulayarak aktardığını ve türü dönüştürdüğünü belirterek şöyle aktarıyor; “TEPKİ’de insan gelişiminin yankısı olan ve özellikle ergenlik öncesine ait, her zaman yankılanan bir şey var. Stephen King’in eşsiz bir şekilde yaptığı bir şey de bizdeki çocuğun hayal gücünü uyandırmak. Kuralları doğal ile doğaüstü arasındaki sınırların geleneksel kurallarına pek uymasa da bildiğimiz bir sistemi uyguluyor. Bence hikâyenin en önemli teması acımızı nasıl yönettiğimizi ele alması. Tepki’de Charlie’nin öfkesi gerçekten öldürebiliyor. Bence Pirokinezi fikri öfkemizin, aşkımızın, korkumuzun kendini fiziksel olarak özellikle de ateş olarak dışa vurmasının yankısı. Kendi umutsuzluğumuzun ve acılarımızı olağanüstü bir şekilde alış şeklimiz.”

Yapım ekibi, korku filmlerinin güçlü geriliminin büyük bölümünün izleyicilerin karakterlerin karşı karşıya kaldığı tehlikelerden geldiğini aktarıyor, bu yüzden yapımcılar karakterin ailesinin hem gerçek hem de duygusal anlamda gerçekçi olması için çok çalışmış. Senarist Scott Teems yapımla ilgili şunları söylüyor, “King’in hikayelerindeki karakterlerin derinliği hep ilgimi çekmiştir. Özellikle de ebeveyn çocuk ilişkileri. TEPKİ’de ebeveyn çocuk bağı ve farklı bir çocuk yetiştirme mücadelesi bana çok iyi hitap etti. Zorbalığa maruz kalmak, dünyada yalnız kalmak ne demek, acı çeken bir çocuğu ebeveyn nasıl sakinleştirir, çocuğu kaygılanan bir ebeveyn nasıl yardım etmeye çalışır, işte bunların hepsi bu hikâyede var.”

KAMERA ARKASI

-Görüntü yönetmeni Karim Hussain ve yönetmen Keith Thomas, başrol oyuncularında büyüyen içsel karanlığı yansıtmak için filmin karanlık, dumanlı bir atmosferi olmasını istedi. Karakterlerin içlerindeki karanlık bir yeteneği veya sırrı taşımasının dualitesini göstermek için ‘Rembrandt Tarzı’ gölge ışık kullanılmış. Ayrıca yeni filme 1984’deki filmden tamamen farklı bir görünüm vermek istendi. Daha karanlık ve karamsar görünmesini istediler, bunu da daha yumuşak ve daha eski bir görünüm sunan Masterbuilt Classic Primes ile sağladılar.

-Çekim süresini azaltmak ve kameralar arasındaki esnekliği sağlamak için tüm film yenilikçi Cinefade Sistem ile Vari ND modunda çekildi.

-Yangın sahnelerinin çoğu, uygulamalı olarak yapıldı ve zaman zaman bilgisayar efektleriyle zenginleştirildi. Ateşin görüntülenme doğasından dolayı alevler büyürken detaylarını alanın derinliğini etkilemeden korumak için uzaktan Vari ND Cinefade Sistemi kullanıldı.

-Filmin yüksek ateş içeren alevli sahnesinde (yanmaz kıyafetli) dublörler kullanıldı. Prova sırasında yangın-güvenlik görevlisi, kamera yakınındaki sıcaklığın yaklaşık 540 derece olduğunu saptadı. Kameranın erimesini önlemek için ise, kamera özel yalıtımlı ve güçlendirilmiş bir muhafazaya konuldu.

-Çekimlerden iki ay öncesinden Blumhouse yetkilileri, yönetmen Keith Thomas, tehlikeli sahneler koordinatörü Daryl Patchett, uygulayıcı yapımcılar ve bölüm müdürleri, yerel itfaiye şefiyle yangın güvenlik protokolleri hakkında haftalık görüşmeler yaptı.

LOKASYONLAR VE YAPIM TASARIMI

-Filmin en kritik sahnelerinden birinde; özel efektler ekibi, ateşe dayanıklı kıyafet giyen dublörlerin üzerinde kullanılmak üzere bir alev silahı getirdi. Dublör ekibi, birkaç kez prova yaptı, ısıyı ve zaman aralıklarını ölçtü. Bu sahnelerden birinde set içi sıcaklık, birkaç saniyede 70 °C’den 399 °C’ye çıktı.

-McGee’lerin evinin lokasyonu, Hamilton, Ontario, Kanada’da şehir merkezinin hemen dışındaki bir vadideydi. Ev, 1966’da mimar Stanley Roscoe tarafından tasarlandı ve artık yayınlanmayan Ontario Homes & Gardens dergisinde modern kolonlu ve kirişli yapı örneği olarak yer almıştı.

-Evin içinin tasarımı için (stüdyoda inşa edilmiş) yapım tasarımcısı Zosia Mackenzie ve ekibi, evin şu anki sahiplerinin yıllardır sakladığı derginin kopyasından elde edebildikleri orijinal tasarımdan büyük oranda esinlenildi.

–Toronto Üniversitesi’nin Brütalist Scarborough, Ontario kampüsünü üs olarak kullanan yapım tasarımı ekibi, kurumun en alt katını ise tüm uygulamalı efektler ve tehlikeli sahneler için stüdyoda inşa etti.

-İnşaat ekibi, kurum için yüzlerce 120 x240 cm’lik prefabrik beton plakalar kullandı. Tümü birleştirerek koridorları, odaları, geçitleri oluşturdular ve böylece oyuncular alanda olabildiğince gerçekçi bir şekilde hareket edebildi.

-Set tasarımcıları güçlendirilmiş inşaat malzemeleri kullandı ve mekân yapılarını modifiye ederek yüksek derecelerde ateşe ve ısıya dayanıklılıklarını arttırdı. İç mekân setlerinde ise, mükemmel bir hava akımı ve acil durum için çıkış yolları yapıldı. Ayrıca kostüm tasarım ekibi, kıyafetleri ateşli sahnelerin güvenliği için şartnamelere uygun şekilde tasarladı.

-Filmin yüksek önlem alınan çekimleri sırasında, oyunculardan veya ekipten tek bir kişi bile yanmadı ve yaralanmadı.

TEPKİ

Filmin müzikleri, Christine, Escape from New York, The Thing ve The Fog gibi yapımların efsane korku yönetmeni ve film yapımcısı John Carpenter tarafından bestelendi. Korku, aksiyon ve bilim kurgu türündeki Tepki (Firestarter), gerilim severlerin beğeneceği bütçesine göre (12 milyon dolar) iyi bir uyarlama.

