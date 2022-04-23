Efe Teksoy Yazdı, Gölgelerin Ardındaki Sır: “The Batman”

GÖLGELERİN ARDINDAKİ SIR “THE BATMAN”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; aksiyon, suç ve gizem türündeki “THE BATMAN” filmini, siyaset felsefecisi ve sosyologların görüşleriyle araştırarak, kamera arkası detaylarını Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

GOTHAMIN PRENSİ BRUCE WAYNE

Vizyona girdiği günden bu yana tartışmaların odağında yer alan THE BATMAN, küresel gişede 750 milyon dolar hasılat rakamını geçti ve pandemi döneminde en çok izlenen yapımların arasına girdi. Yönetmen koltuğunda Amerikalı film yapımcısı Matt Reeves’in oturduğu film, önceki Batman yapımlarının aksine daha karanlık ve kötülüğün doğasını irdeleyen adeta şiddetin arkeolojisini izleyiciye gösteren bir anlatıya sahip. Yozlaşmış şehir Gotham’ın çürümüşlüğünü ve dejenere olmuş halini, kara film öğelerinden beslenen Neo-Noir türüyle birleştirerek izleyiciye amansız bir dedektiflik hikayesi sunuyor. Yönetmen; 1960’ların sonlarında Kaliforniya’da faaliyet gösteren ünlü seri katil Zodiac’tan esinlendiği filmin antagonisti Bilmececi/Riddler ile, şehrin güçlü mafya babası Carmine Falcone ve ünlü kurgusal karakteri Oswald Cobblepot/Penguen sayesinde, toplumsal sorunların yanı sıra sosyo-politik ve psikopatolojik tespitlerle gölge şehir Gotham’ın karanlık yönünü açığa çıkarıyor.

SOFİSTİKE KARAKTER RIDDLER

DC Comics evreninin suç dehası olarak tasvir edilen ikonik karakteri Riddler, bu yapımda daha detaylı ve anarşist bir kişilik olarak karşımıza çıkıyor. Kendince adalet mekanizmasını yeniden düzenleyen Riddler, doğruluğu sembolize etmesine rağmen arka planda karanlık işler çevirerek şehri çöküşe götüren önemli siyasi figürleri hedefine alıyor ve yarattığı kaosla şehri daha da dibe batırıyor. Ahlaksızlığın, adaletsizliğin ve sosyal eşitsizliğin tavan yaptığı Gotham şehrinde, yıkımın en büyük sebebi elbette gelir dağılımının eşitsizliği. Çünkü büyük payı suç baronları paylaşırken, halkın sefaletle çürüdüğü gözler önüne seriliyor. Filmde Bruce Wayne, belediye başkanının cenazesinde kimliği belirsiz, öfkeli bir vatandaşla karşı karşıya kalır. Bu adam Riddler’ın kendilerine “Bitter Nobodies”diyen takipçilerinden biridir ve toplumun onlara nasıl davrandığını yansıtan önemli bir figürdür. Eşitsizliğin en büyük simgelerinden biridir bu sahne. Yirminci yüzyılın en büyük düşünürlerinden Alman siyaset felsefecisi ve toplumsal teorisyen Hannah Arendt’in 1958 tarihli İnsanlık Durumu eserinde emek, iş ve eylemi ifade etmek için ortaya koyduğu Vita Activa (Latince; “Aktif Yaşam”) kavramında, insanın yaşamını sürdürebilmesi ve türün devamını sağlayabilmesi açısından önemine değinir. Filmde Arendt’in bahsettiği bu olgunun kısıtlandığını ve insanların artık sadece uyuşturulmuş bir halde sosyal adaletsizliğin hüküm sürdüğü bir dünyada hayatını idame ettirdiğini, OZ ve Falcone gibi suç baronlarının ise hedonist bir şekilde yaşadığını görüyoruz. Fransız sosyolog Pierre Bourdieu; bir sosyal grubun alışkanlıklarının bütününü tanımladığı temel kavramlarından birisi olan Habitusolgusunda, insanların düşük sosyal konumları nedeniyle zorunlu oldukları şeyleri, kendi seçimleri olarak deneyimlediklerini belirtir. Tıpkı dejenere olmuş Gotham şehrinin halkında olduğu gibi.

FİLMİN KONUSU

Acımasız bir seri katil olan Bilmececi (Riddler), Gotham’daki önemli siyasetçileri öldürmeye başlayınca bir dizi şifreli ipucu ortaya çıkar. Bunun üzerine yer altı dünyasını soruşturmaya başlayan Batman, şehri uzun süredir rahatsız eden, gücün ve yolsuzluğun kötüye kullanılmasına adalet getirmek için işe koyulur.

Oyuncu kadrosunda; Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Jeffrey Wright,Paul Dano, John Turturro, Andy Serkis, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Gil Perez-Abraham, Peter McDonald, Jayme Lawson ve Colin Farrell gibi yıldız isimler yer alıyor.

KAMERA ARKASI

-Penguen karakterini canlandıran oyuncu Colin Farrell, altı ayrı parçadan oluşan yüz protezi takıyor ve özel bir takım elbise giyiyor. Çekimden önce ekip üyeleri, oyuncunun yüzünde görünür makyaj dikişi olup olmadığından emin olmak için sete gitmesini onaylamadan önce yüzüne el feneri tutarak kontrol ettiler. Ayrıca yönetmen Matt Reeves çekim aralarında Colin Farrell ile konuşurken, Farrell yönetmene kendisinden ziyade Penguen karakteri olarak cevap verdi.

-Filmin başrol oyuncuları Robert Pattinson ve Zoë Kravitz, çekimler başlamadan aylar öncesinden dövüş koreografisi üzerinde çalıştılar.

– Batman‘in tam gerçek adı Bruce Thomas Wayne‘dir. Batman çizgi romanlarının yaratıcıları, Bruce Wayne‘in adının İskoç kralı Robert Bruce‘dan geldiğini belirtti.

– Selina Kyle karakteri, Iceberg Lounge‘dan ayrılıp bir taksi çağırdığında, Riddler karakteri apartman penceresinden yukarıya çıkarken görülebilir.

DETAYLAR

–Bruce Wayne, babasını sormak için şehrin mafya babası Carmine Falcone‘u görmeye gittiğinde, bilardo sahnesinin arka planında “I Have But One Heart” şarkısı çalmaktadır. Bu şarkı, 1972 yapımı Godfather filminin açılış sahnesindeki düğün partisinde Johnny Fontane karakteri tarafından söylenen şarkının aynısıdır.

– Gotham Şehri’nin kurucu ailelerinden Arkham ailesi, Arkham Devlet Hastanesi‘nin yaratılmasına katkıda bulunduğundan, film Martha Wayne‘in kızlık soyadını Martha Arkham olarak kuruyor. Bu film Thomas Wayne yerine Martha Wayne‘e daha fazla odaklanan ilk yapım.

-Filmde şehrin çevresinde yaşanan patlamalar 5 Kasım tarihinde gerçekleşiyor. Katolik bir İngiliz askeri olan Guy Fawkes, 5 Kasım 1605 tarihinde İngiltere Parlamento Binası’nı havaya uçurmak için patlayıcılar yerleştirmişti. DC Comics evreninin ünlü çizgi romanı (2005‘te beyazperdeye uyarlanan) V For Vendetta’da 5 Kasım günü Guy Fawkes günü olarak bilinir.

-Su basmış arenaya düşen polis arabasının çatısında 237 kimlik numarası görülür. Bu numara Stephen King’in aynı adlı romanından 1980 yılında Stanley Kubrick tarafından uyarlanan “The Shining” filminde kadın ruhunun musallat olduğu lanetli odanın numarasıdır.

İNTİKAMIN KARANLIK YÜZÜ BATMAN

Film süresince Batman, kendisini ‘’İntikam’’ olarak tanımlıyor. Bunun sebebi; Batman’i intikam duygusunun yönetmesidir. Bruce Wayne’in ailesinin ölümü, Gotham‘ın yolsuzluğundan ve yozlaşmasından dolayıdır. Bruce, ailesinin ölümünün intikamını kötülerden alarak, adeta suçla savaşan bir gece hayvanına dönüşür. Ayrıca filmin çalışma başlığının adı da “İntikam”dır. Aksiyon, gizem ve polisiye türündeki The Batman filmi, sizleri karanlık bir dedektiflik dünyasının içerisine sürükleyecek macera dolu bir yapım.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY